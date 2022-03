Melanzane e dieta: piatti semplici e gustosi per dimagrire

La melanzana appartiene alla stessa famiglia di pomodori patate e peperoni. I colori vanno dal bianco al violetto, dal viola scuro al nero ma vi sono anche melanzane gialle o tendenti al rosa. La forma è generalmente allungata tonda oppure ovale. Questo ortaggio presenta molte proprietà benefiche per la nostra salute. La melanzana è un alimento ipocalorico però se eccediamo con i condimenti ovviamente le calorie lievitano. Questo ortaggio è ricco di vitamine, sali minerali, fibre e antiossidazione. Inoltre ha proprietà diuretiche e drenanti e stimola la produzione di bile. Le melanzane riducono anche il livello degli zuccheri nel sangue e il colesterolo cattivo.

Ma quali sono i valori nutrizionali delle melanzane?

Le melanzane contengono in gran parte acqua a seguire proteine carboidrati e lipidi. Come dicevamo ad inizio articolo, l'apporto calorico di questo ortaggio è piuttosto modesto: 100 grammi di melanzane cotte senza sale e grassi aggiunto contengono solo 41 calorie.

Melanzane: come cucinarle

Questo ortaggio in effetti si presta ad essere cucinato nei modi più svariati: al forno, bollite, grigliate, ripassate in padella, fritte oppure si possono fare delle conserve mettendo le melanzane sott'olio. L'importante è che venga sempre consumata cotta in quanto la melanzana contiene la solanina una sostanza tossica che si elimina appunto con la cottura. Le melanzane fanno infatti parte delle Solanacee. Nelle persone che sono sensibili alla solanina possono quindi manifestarsi delle reazioni di tipo allergico.

Riguardo alle ricette a base di melanzane vi è solo l'imbarazzo della scelta, basti pensare alla classica parmigiana alle melanzane ma questo ortaggio è anche ingrediente fondamentale in alcuni primi della nostra tradizione gastronomica, basti solo pensare alla pasta alla norma. In questo articolo vogliamo invece suggerirvi la preparazione di questo ortaggio a scopo dietetico per perdere peso.

Un modo semplice ma efficace per beneficiare delle proprietà dimagranti delle melanzane è di utilizzarne il succo. Ecco come fare. Dopo aver lavato e asciugato una melanzana grande e tagliata a cubetti ponetela in una pentola e copritela con dell'acqua fino alla metà. A questo punto accendete il fuoco e lasciate bollire per 5 minuti quindi lasciate riposare fino a quando non si sarà raffreddata. Con un colino filtrate l'acqua in un recipiente di vetro. Mettiamo il contenitore con l'acqua in frigorifero. La melanzana bollita possiamo utilizzarla in altre ricette. Beviamo 4 bicchieri al giorno di questa acqua o succo di melanzane. Volendo per addolcirne un po' il gusto possiamo mescolarla con della spremuta d'arancia fresca. Beviamola la mattina prima di fare colazione e la sera prima di andare a dormire. Facciamolo per due settimane.

Un'altra ricetta che ha come protagonista le melanzane in versione light prevede di farle ripiene al forno. In questa versione light non saranno fritte ma cotte al forno. Se poi vogliamo puntare ancora di più sul leggero possiamo cuocerle al microonde.

Polpette di melanzane light

Anche in questo caso possiamo preparare le polpette di melanzane non fritte ma, al forno. Al posto di friggerle le cuciniamo al vapore quindi aggiungiamo il pangrattato, del parmigiano grattugiato e dell'albume invece dell'uovo intero. Infine per insaporire il tutto spezie sale e pepe. A questo punto le nostre polpette di melanzane sono pronte per essere cotte in forno con un filo di olio oppure in alternativa in padella a fiamma bassa sempre con un filo d'olio.