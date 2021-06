Melone: gli effetti benefici che non conoscevate. Cosa bisogna sapere?

Povero di calorie e ricco di proprietà, il melone è un frutto perfetto per mantenersi in forma durante il periodo estivo. Ricco di antiossidanti, vitamine e sali minerali è perfetto per contrastare la spossatezza dovuta al caldo eccessivo. Scopriamo insieme le proprietà del melone.

Come l’anguria, anche il melone è il frutto dell’estate. Il melone è un frutto estivo ricco di proprietà. Il suo nome scientifico è Cucumis melo e appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae della quale fa parte anche l’anguria. Non è chiara l’origine esatta di questa pianta, ma sembra essere o asiatica oppure africana. In Italia, invece, è stato introdotto in età cristiana.

Dal colore arancione intenso, almeno la varietà più diffusa e comune in Italia, dal sapore dolce e fresco, il melone è un frutto gustoso e dissetante. Perfetto, dunque per le tavole estive. Anche il melone, come l’anguria, è un frutto ipocalorico, con appena 34 calorie per 100 grammi ed è ricco di vitamine, sali minerali, acqua e fibre. Ideale per chi segue una dieta ipocalorica. Chi è diabetico, tuttavia, deve fare attenzione al consumo, perché anche il melone ha un elevato indice glicemico. Al di fuori di questo aspetto, comunque, tra i tanti benefici del melone ce ne sono alcuni che forse non conoscete. Di seguito vi diciamo quali sono le varietà di melone

Le tipologie più conosciute ed utilizzate di melone sono tre: il melone retato, il melone di Cantalupo e il melone d’inverno.

- Melone retato: è una varietà molto profumata, può avere una forma tonda o ovale ed è caratterizzato dalla buccia a rete dal colore grigio-marroncino e con righe verdi lunghe;

- Melone Cantalupo: è caratterizzato da un profumo intenso e ha una forma ovale, una buccia liscia (melone liscio) o rugosa di colore grigio verde e una polpa arancione. Il nome deriverebbe da una cittadina in provincia di Rieti in cui il melone sarebbe comparso per la prima volta in Italia, importato dall’Asia;

- Melone d’inverno: è una specie con la buccia gialla e la polpa bianca molto succosa e dolce che si consuma da settembre a dicembre. Tutte le varietà presentano proprietà benefiche per la salute. Approfondiamole insieme di seguito.

Melone: i benefici che non conoscevate

Vi abbiamo già segnalato le principali proprietà del melone, un frutto dolce e rinfrescante, ideale per l’estate e per reintegrare i sali minerali persi con il sudore. Il melone, infatti, è ricco di acqua e di sali minerali, come potassio, fosforo, ferro e calcio, e di vitamine A, B1, B2, C e PP.

Aiuta la funzione diuretica e a combattere la ritenzione idrica. Questo fa del melone un potente alleato delle diete dimagranti, grazie alle sue proprietà depurative. Il melone, dunque, aiuta a dimagrire, se consumato in modo appropriato. Naturalmente, dovrete seguire una dieta ipocalorica, seguendo le indicazioni del nutrizionista o di un medico dietologo. Non dovete improvvisare ed è importante seguire con costanza la dieta che avete ricevuto.

Senza dare consigli di natura medica, tanto meno sovrapponibili a quelli del dietologo, il consumo di melone vi aiuta a liberarvi dalle tossine in eccesso e a saziarvi quando avete fame fuori pasto o vi viene voglia di dolce. Invece di buttarvi sulla scatola di biscotti o altri dolciumi che farebbero naufragare la vostra dieta, tagliate del melone a cubetti e gustateli come se fosse cioccolato. Grazie al contenuto zuccherino, ma non troppo calorico, all’acqua e alle fibre avrete soddisfatto palato e stomaco. Sarete sazi e avrete soddisfatto la voglia di dolce, con un pieno di vitamine. Chiedete al dietologo di inserire il melone nella vostra dieta.

Melone e sonno

L’altro effetto benefico che forse era meno noto è che il melone favorisce il sonno e aiuta a combattere l’insonnia. Gli zuccheri e i nutrienti che contiene, infatti, stimolano la produzione di serotonina, l’ormone della felicità che contrasta la depressione e aiuta a prendere sonno. Insomma, tanti benefici che invogliano ancora di più a consumare questo frutto.

Melone: controindicazioni

Il melone, anche se ricco di benefici, ha delle controindicazioni. In particolare, poiché possiede un indice glicemico alto, il suo consumo abituale è sconsigliato ai diabetici soprattutto se abbinato ad altri alimenti ad alto indice glicemico come la pasta e il pane. Non consumatene grandi quantità perché l’elevato contenuto di potassio potrebbe provocare crampi muscolari. La sua assunzione è anche sconsigliata anche a chi soffre di disturbi gastrici.