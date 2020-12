Metabolismo lento? La dieta per risvegliarlo e dimagrire in modo sano

Un metabolismo che funziona bene è fondamentale per mantenere in equilibrio il nostro fabbisogno energetico e quindi per mantenere stabile il nostro peso. Col passare degli anni tende a rallentare, tuttavia seguendo un certo tipo di alimentazione, in particolare seguendo una dieta sana ed equilibrata e praticando dell'attività fisica, è possibile risvegliarlo.

Ma come facciamo a capire se il metabolismo è per così dire impigrito e quindi lento? Per capirlo dobbiamo partire dal concetto di metabolismo basale che indica la quantità di energia in stato di riposo che l'organismo richiede per lo svolgimento di tutte le attività vitali. Pertanto quando parliamo di metabolismo sono diversi i fattori che entrano in gioco, quali l'età, peso altezza e percentuale di massa grassa, il sesso perchè il metabolismo dell'uomo che ha una maggiore massa muscolare è più veloce di quello della donna. Con la menopausa si ha un rallentamento dell'attività metabolica per un calo nella produzione degli ormoni tiroidei. Inoltre il metabolismo basale può essere modificato da fattori quali stress, aumento della temperatura corporea, ipo o ipertiroidismo, l'utilizzo di alcuni farmaci ad esempio quelli sedativi che hanno un effetto rallentante sull'attività metabolica. Il metabolismo è lento quando i processi che servono al nostro organismo per sopravvivere e che quindi richiedono energia, per un qualche motivo subiscono un rallentamento. Il metabolismo basale basso che possiamo definire lento per semplificare, facilita quindi l'aumento di peso. Se abbiamo il metabolismo lento cosa possiamo fare quindi per risvegliarlo?

Come risvegliare il metabolismo lento?

Il segreto o accorgimento principale è mangiare poco ma spesso, quindi è importante affiancare ai pasti principali due spuntini. Digiunare invece si rivela controproducente perché anzichè accelerare rallenta il metabolismo. Un altro accorgimento è di mangiare lentamente e quindi di masticare a dovere i cibi per facilitare la digestione. In particolare tra un pasto e l'altro sarebbe buona norma non far passare più di 6 ore.

Vanno evitate invece le diete drastiche troppo restrittive che anziché risvegliare il metabolismo potrebbero addirittura rallentarlo ancora di più. Insomma non lasciamoci abbindolare dalle diete che promettono miracoli.

Sempre in tema di diete è importante seguire una dieta sana ed equilibrata i cui alimenti cardine sono la frutta e la verdura. E' importante anche non eliminare completamente l'apporto dei grassi, ad esempio quelli buoni contenuti nella frutta fresca e nel pesce, perché alcuni grassi servono a produrre degli ormoni, quindi se li si elimina dalla dieta la diminuzione degli ormoni avrebbe come effetto di rallentare ulteriormente il metabolismo.

Vi sono poi alcuni alimenti che possono aiutarci ad accelerare il metabolismo, quali cioccolato fondente, guaranà, tè verde, caffè e anche il pesce. In particolare la frutta secca ci aiuta a bruciare i grassi, via libera quindi a noci, mandorle e pistacchi ma senza esagerare perché è piuttosto calorica. Anche i legumi quindi ceci, lenticchie e fagioli non possono mancare nella dieta perché sono altri alimenti che ci aiutano a dimagrire. Le spezie quali la cannella, peperoncino, zenzero ci aiutano a dimagrire perché ci fanno metabolizzare lo zucchero più velocemente. Sempre a proposito degli zuccheri, se il livello è troppo basso avvertiamo la fame, mentre se è troppo alto il pancreas secerne l'insulina. L'eccessivo consumo di carboidrati ad elevato indice glicemico favorisce infatti l'accumulo del tessuto adiposo. Per far sì quindi che l'insulina sia in equilibrio è necessario consumare alimenti a basso indice glicemico, quali ad esempio quelli integrali ricchi di fibre, associare il consumo di carboidrati e proteine, mentre vanno limitati gli zuccheri semplici.

L'attività fisica è fondamentale. L'aumento della massa muscolare porta a una accelerazione del metabolismo. Inoltre se svolta ad alta intensità mantiene attivo il metabolismo anche nelle ore successive alla pratica sportiva. Praticarla tre volte a settimana va più che bene. In particolare vi suggeriamo di fare attività fisica di primo mattino per risvegliare il metabolismo che in questo modo sarà attivo anche per il resto della giornata.

Anche bere acqua può essere utile, sebbene l'acqua ha un effetto temporaneo sul metabolismo quindi è consigliabile berne due litri da distribuire lungo tutta la giornata. L'acqua depura l'organismo perchè elimina le tossine ed evita la ritenzione idrica. E' contenuta anche negli alimenti, in particolare nella frutta e verdura. Ci si può aiutare anche con tisane e infusi da bere preferibilmente non zuccherati.

Infine anche un buon sonno aiuta il metabolismo. Dormire meno di 7-8 ore si ripercuote negativamente sul metabolismo. Inoltre dormire bene è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico.