Metodo detox dopo le feste, ecco come fare

Depurarsi e ripulire l'organismo dopo le oramai trascorse feste di Natale è una necessità per smaltire i chili in eccesso, ma anche per ritrovare l'energia necessaria per affrontare il quotidiano. Depurare è la parola d'ordine, procedendo in modo graduale ma continuativo, senza abbracciare diete troppo restrittive e rapide che possono produrre solo un dannoso effetto yo-yo.

Ecco come fare con il metodo detox

Come sempre la regola principale è la moderazione senza eccedere con le porzioni, accantonando per un po' i prodotti dannosi quali cibi grassi, affettati, alcolici, bevande gassate, zuccheri, prodotti troppo lavorati, fritture, carni rosse. Perfetto per sgonfiare l'organismo in favore di una routine benefica per il corpo ma anche per la mente, sane abitudini da replicare nel quotidiano per una salute personale migliore. Scopriamo insieme cos'è il metodo detox, come metterlo in pratica e tutti i benefici.

Perché è importante depurarsi dopo le feste di Natale?

Abbondare con gli eccessi alimentari e con le bevande è una prerogativa delle festività legate al Natale, anche se non è un'esclusiva perché la pratica è molto presente anche in altre occasioni. Ad esempio quando si riprende la routine di sempre dopo le vacanze estive o le pause stagionali, oppure in concomitanza dei primi freddi e di situazioni stressanti. L'eccesso alimentare a volte è un rifugio, un conforto, che alla lunga può incidere sull'equilibrio dell'organismo, al pari degli stessi festeggiamenti natalizi.

Meglio se con il supporto di un nutrizionista, che potrà indicare il percorso alimentare da seguire.

Metodo detox, regole, cibi e strategie più utili

Quali cibi privilegiare?

Tra i cereali primeggia anche il pane integrale ma in quantitativi calibrati, le proteine di origine vegetale come i legumi, ad esempio le lenticchie che valgono come seconda portata e le proteine di origine animale come il pesce azzurro, ad esempio sgombro, sarde, salmone fresco, fonte di acidi grassi polinsaturi buoni, e quantitativi minori di latticini, uova e carni bianche. Via libera a minestroni, zuppe e passati, frutta secca con moderazione e in tandem con cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura di stagione.

Dieta dopo le feste: l’importanza di consumare prodotti di stagione

Per seguire un’alimentazione equilibrata, gli specialisti, in genere, raccomandano di assumere soprattutto cibi di stagione. Un’abitudine importante in particolare perché, come spiega la Fondazione Veronesi, secondo diversi studi frutta e verdura di stagione presentano delle proprietà nutritive maggiori rispetto agli alimenti che hanno raggiunto la maturazione fuori dal loro periodo ideale. Inoltre, sembra che assumere prodotti di stagione permetta di fornire al nostro organismo proprio ciò che gli serve nel momento giusto.

Vediamo quali sono le varietà di frutta e verdura tipiche dei mesi più freddi e alcuni dei loro benefici:

- Arancia. Le arance sono preziose perché rappresentano dei veri e propri concentrati di vitamina C, utile a rafforzare le difese immunitarie e come antiossidante.

- Pompelmo. Il pompelmo, che contiene vitamina A, C e B presenta proprietà detossificanti, antiossidanti e anti-colesterolo; inoltre, eserciterebbe una funzione anti-tumorale.

- Kiwi. Non tutti sanno che proprio il kiwi è uno dei frutti più ricchi di vitamina C: tra i suoi benefici citiamo l’azione antiossidante e la protezione cardiovascolare.

- Cavolfiore. Ricco di vitamine, tra cui la vitamina C e quelle del gruppo B, sia di sali minerali (potassio, calcio, fosforo, ferro), questo ortaggio è antiossidante, rafforza le difese dell’organismo e previene l’insorgere del cancro. Oltre al cavolfiore, sono indicati anche gli altri componenti della famiglia delle crucifere, come broccoli, cavolo, verza e cavolo romano, grazie alla presenza di vitamine, sali minerali, fibre e sostanze antitumorali.

- Carciofo. Noto per le sue proprietà digestive, il carciofo favorisce la diuresi e abbassa i livelli di colesterolo, incrementati dalle tipiche ricette natalizie.

- Finocchio. Con piatti a base di finocchi, è possibile agire sul gonfiore addominale, oltre a facilitare la digestione: per tale ragione, molte tisane digestive sono realizzate con questo ortaggio.

Alimentazione. La salute inizia a tavola, è importante seguire un percorso alimentare bilanciato, dove siano presenti porzioni equilibrate di carboidrati, proteine e fibre, con una presenza maggiore di prodotti di origine vegetale, più digeribili e nutrienti, in grado di sgonfiare e offrire energia, vitamine, sali minerali. Ad esempio cereali meglio se integrali accompagnati da verdure fresche, crude o cotte e una fonte proteica vegetale, come i legumi, o di origine animale come uova, latticini light, pesce, carni bianche. I grassi devono risultare benefici come l'olio di oliva e la frutta secca per gli snack. Senza dimenticare gli zuccheri, con preferenza per quelli semplici e provenienti da frutta fresca e di stagione.

Per smaltire più in fretta: la parola d’ordine è il movimento.

Per smaltire più in fretta non può mancare un po' di sport anche se blando, magari legato alla semplice passeggiata con il cane o attraverso le aree verdi di zona. Inserire lo sport nella routine quotidiana migliora la salute dell'organismo, da attuare almeno 3 volte a settimana per 30 minuti al giorno e da alternare con una serie di esercizi di resistenza. Lo sport aiuta a liberare il corpo dalle tossine ma anche la mente: meglio accantonare computer e telefonini almeno una o due ora al giorno e dedicare tempo al relax, alla meditazione, alla musica, alla lettura. A questo si possono aggiungere massaggi rilassanti, una sauna e una camminata nei boschi per ripulire il cervello dai rumori e dal caos urbano.