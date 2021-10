Migliori sport per dimagrire: quali sono

Per raggiungere il pieno benessere in termini di forma fisica la sola alimentazione per quanto sana e equilibrata non è sufficiente, è necessario anche tenerci in forma con la pratica di una attività fisica. In questo senso più l'attività fisica è ad alto dispendio calorico maggiori saranno i benefici per perdere qualche chilo che ancora ci resiste. Non tutti gli sport però possono essere messi sullo stesso piano. D'altronde perché possiamo effettivamente dimagrire è necessario che il bilancio calorico ci permetta di bruciare più calorie di quante effettivamente ne introduciamo.

Gli sport che fanno consumare più calorie: ecco quali sono

Corsa

Con la corsa possiamo bruciare 1 Kcal per kg di peso corporeo al chilometro. Non sembrerà molto, ma per aumentare il consumo calorico possiamo praticare la corsa veloce. In tal modo andiamo ad accelerare il metabolismo di base. Volendo possiamo farla anche in casa col tapis roulant. Secondo gli esperti, se vogliamo riuscire nell'intento di bruciare i grassi, la corsa deve essere superiore a un tempo di 20 minuti. Considerando che in un'ora si bruciano circa 800 calorie l'ideale sarebbe correre per 30-40 minuti 3 volte alla settimana. Nel caso in cui non possiamo correre per problemi alla schiena o alle ginocchie, in alternativa possiamo sostituirla con una camminata a passo veloce purché la pratichiamo ogni giorno per almeno un'ora.

Nuoto

E' un'attività fisica completa perché consente di allenare tutti i gruppi muscolari. Inoltre grazie ai diversi stili di nuoto è possibile praticare vari tipi di esercizi aerobici. Il nuoto non ha alcun impatto sulle articolazioni, per cui è un vantaggio non fa da poco e non va sottovalutato, poi è divertente.

Bicicletta

Ideale per avere gambe toniche e sedere sodo, indubbiamente il ciclismo è tra gli sport che ci fanno consumare più calorie: pensate che in un'ora possiamo consumare 500 calorie che possono diventare più di 800 se intensifichiamo la pedalata e aumentiamo il percorso. Pedalare rinforza in particolare i muscoli delle gambe, overo quadricipiti e polpacci e anche i glutei. Se praticata all'aperto, ad esempio se abbiamo la possibilità di farlo in un parco, ci consente anche di godere della bellezza del paesaggio.

Tennis

Questo sport è vero che fa dimagrire ma solo se è praticato per circa un'ora e mezza in quanto presenta fasi attive alternate a tempi morti. In un'ora riusciamo a bruciare circa 600 calorie. Inoltre esercita soprattutto i muscoli del braccio e della spalla che tengono la racchetta e le gambe. E' necessario quindi fare esercizi di compensazione per il braccio che non gioca.

Un'arte marziale

Si possono bruciare fino a a circa 1.300 calorie in un'ora d’allenamento. Il karate per citare quella più conosciuta, va a completare l'attività aerobica che viene associata per rassodare i muscoli.