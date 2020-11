Mike Tyson torna sul ring e lascia la dieta vegana

Mike Tyson, sabato 28 novembre, incontrerà sul ring dello Staples Center di Los Angeles, un altro ex fuoriclasse, Roy Jones, per un totale di otto riprese da due minuti. I muscoli di Mike Tyson hanno bisogno di un concentrato di proteine, in vista del prossimo match a Los Angeles. Considerato il temperamento di Mike Tyson, in molti si chiedono se il match di LA sarà solo un'esibizione. La sfida tra i due pugili, che raggiungono i 105 anni se viene sommata la loro età, Tyson ha 54 anni e Jones, 51, sarà visibile dai fan italiani su Sky. Ed ecco che l'ex-campione dei pesi massimi, da mesi impegnato in un rigido programma di allenamento, ha annunciato di aver interrotto la dieta vegana «per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornire resistenza e il massimo delle energie», ha detto Tyson, che ha aggiunto anche dettagli sul tipo di carne preferita. «Oggi mangio solo carne, preferibilmente di alce e bisonte. E' tutta roba che mi fa sentire in forma».

Prima di ritornare a mangiare carne, Tyson aveva guadagnato un nuovo stato di forma decisamente migliorato, con la perdita di 45 kg e il superamento dei problemi di artrite. E ora nutrizionisti e sostenitori del veganismo si scontrano sulla correttezza della scelta di Iron Mike, in attesa che il ring dia il suo verdetto.