Milly Carlucci, i segreti della sua dieta per mantenersi in forma

Milly Carlucci, inossidabile 66enne, rivela come ha bloccato il tempo con dieta a allenamenti

Come fa Milly Carlucci ad essere sempre così in perfetta forma? Ecco tutti i segreti della sua alimentazione e della sua dieta da showgirl

Milly Carlucci è tra le donne più amate d’Italia, soprattutto grazie al suo “Ballando con le stelle“, che da tantissimi anni accompagna gli italiani con uno spettacolo di ballo che ha tenuto incollati milioni di Italiani alla tv il sabato sera, anche per questa edizione. Ma quello che certamente non passa inosservato è che la Carlucci nonostante abbia superato i 60 anni è anche una splendida donna, sempre snella, in forma e bellissima con i suoi abiti da sera spesso lunghi e aderenti. Ma come fa a mantenersi sempre così? Segue una dieta particolare e miracolosa? Ecco svelati tutti i segreti della dieta e dall’alimentazione della showgirl.

Milly Carlucci: cosa mangia e che dieta segue

La conduttrice ha un fisico mozzafiato nonostante i suoi 60 anni portati benissimo e due gravidanze alle spalle. Nel corso degli anni ha dovuto cambiare dieta per mantenere la forma fisica adatta. Milly Carlucci ci tiene molto al suo benessere e sa bene che una dieta bilanciata, equilibrata e calibrata secondo le esigenze della persona è fondamentale per una vita sana e lunga. Pertanto la showgirl segue un regime alimentare personalizzato, molto e sano e variegato, stabilito assieme ad una nutrizionista.

“Ho sempre cercato il benessere, il sentirmi bene nella mia pelle”, spiega Milly. E aggiunge: “A ognuno di noi piace mangiare, ma anche stare bene. Io non amo le sensazioni di pesantezza e di gonfiore, l’avere lo stomaco in disordine. Così, assieme alla mia nutrizionista, Sara Farnetti, mi sono creata un percorso alimentare che, nello slalom tra le mie intolleranze, prevede che io mangi esattamente quello che mi fa star bene. Un seminato dal quale non intendo uscire”.

Forse non tutti sanno che la Carlucci è intollerante al glutine e al lattosio, il suo regime alimentare deve pertanto tenere conto anche di questo. Come ha infatti dichiarato in un’intervista “Per aggirare l’intolleranza al glutine ricorro ai carboidrati derivati dal grano saraceno, mentre, per quanto riguarda quella al lattosio, posso permettermi il parmigiano. Essendo stagionato, non provoca le stesse reazioni dei formaggi freschi.” Nonostante questo, Milly ha sempre detto di mangiare poco di tutto, nell’ottica di una dieta più bilanciata possibile.

La Carlucci è stata una sportiva agonista e campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, perciò sa quanto sia fondamentale una giusta alimentazione per tenersi in forma. Ad oggi sembra aver raggiunto il giusto equilibrio nel cibo.

Milly Carlucci, i segreti della sua dieta per mantenersi in forma

La sua dieta le permette di non rinunciare al gusto seppur mantenendo la linea. Le verdure deve assumerle almeno per tre porzioni alla settimana.

Mangia poi carne bianca come tacchino o pollo e legumi. Il pesce purtroppo non può mangiarlo perché è allergica. Inoltre è intollerante al glutine e al lattosio. Avere delle allergie rende la dieta più difficile da seguire, ma lei cerca di variare e mangiare cibi diversi.

La dieta di Milly Carlucci: esempio

Un esempio di menu giornaliero di Milly Carlucci è il seguente: Per colazione il salato con pane di grano saraceno tostato con olio extravergine e kiwi.

A pranzo invece predilige un cibo proteico come il la carne bianca, uova, formaggi stagionati e verdura amara saltata in padella con zenzero e curcuma. Altrimenti mangia un insalata di rucola con semi di pinoli e basilico o menta, mandorle e noci.

Infine per cena si concede una pasta o riso basmati, rosso o venere saltati in padella con erbe aromatiche.

Ovviamente non bisogna trascurare l’allenamento e lo sport, che Milly pratica con regolarità almeno una volta al giorno. Questo include stretching, esercizi posturali e ginnastica per mantenersi in forma ma anche per contrastare mal di schiena e altri acciacchi.