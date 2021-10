Monica Bellucci. la dieta dei cinque giorni per restare in forma

Splendida anche a 57 anni: i segreti della dieta di Monica Bellucci per un corpo senza tempo

A cinquant’anni (e oltre) ma toniche e belle come ventenni il mondo dello spettacolo è ricchissimo di dive che hanno superato da un decennio - e anche più - gli anta, spegnendo dalle 50 candeline in su, ma che riescono a fare invidia a colleghe ben più giovani. Da Naomi Campbell (51 anni), che in passerella per Versace ha sfoggiato la sua bellezza inscalfibile, Jennifer Lopez (52 anni - dieta ) che ha da poco ritrovato l’amore fino alla nostra Italina Monica Bellucci.

Attrice e modella italiana dalla sconvolgente bellezza, Monica Bellucci è da sempre una delle più celebri sex symbol di tutti i tempi. Ed ancora oggi, all’età di 57 anni, bisogna certamente ammettere che continua a mantenersi in splendida forma fisica. Splendida anche a 57 anni: scopriamo i segreti della dieta di Monica Bellucci per un corpo senza tempo. Ecco come si mantiene in forma l’attrice.

La Dieta di Monica Bellucci per mantenersi in forma

Ma quali sono i segreti della sua dieta per avere quello che potremmo definire un corpo senza tempo? Sono moltissime le donne che se lo chiedono ormai da diversi decenni e quest’oggi vogliamo proprio provare a rispondere alle loro domande.

Il rapporto con il cibo

Al contrario di quanto si possa pensare, la splendida Monica Bellucci, proprio come tante altre star, si è trovata spesso a parlare del suo rapporto con il cibo e delle trasformazioni a cui va incontro il corpo di una donna nel corso del tempo. In un vecchio articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport l’attrice ha svelato di non essere mai stata rigorosa con la dieta. “Mangio verdure, pesce, carne e la pasta” ha spiegato. “Confesso di rinunciare a qualcosa, ma solo ogni tanto, perché adoro mangiare e non mi piace sacrificarmi” ha aggiunto la Bellucci subito dopo.

Ma non è tutto perché l’attrice ha, inoltre, voluto specificare di non essere mai stata ossessionata dal dimagrimento. “Se avessi continuato a vivere a Città di Castello, probabilmente oggi peserei 10 chili in più. Ma il mio lavoro mi costringe a tenermi in forma” ha, infine, confessato. Per lei, infatti, essere una donna ‘con le curve’ è un vero e proprio motivo di orgoglio. “Ovviamente se si è magre di costituzione ben venga, ma se si è un po’ rotonde e curvilinee, non ci si deve ossessionare nel tentativo di cambiare la propria natura”.

La dieta dei 5 giorni Monica Bellucci

Ad ogni modo, nel corso del tempo anche l’attrice più bella al mondo ha ammesso di aver seguito un regime alimentare sano ed equilibrato. Sul web, infatti, è possibile trovare la sua dieta dei 5 giorni che prevede:

- primo giorno: a pranzo una grande insalata e a cena un piatto di pasta condito in maniera leggera;

- secondo giorno: a pranzo omelette e pane bianco e a cena carne con verdure;

- terzo giorno: a pranzo un purè e a cena un piatto di spaghetti al pomodoro;

- quarto giorno: a pranzo 100 grammi di carne o pesce e a cena riso con la verdura;

- quinto giorno: a pranzo spaghetti con erbe verdi e a cena dell’ananas.

Per colazione, invece, la Bellucci suggerisce di tenersi leggeri con un semplice yogurt o del succo d’arancia.

Consultate il vostro medico prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta