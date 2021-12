Natale 2021: il menu completo per chi è a dieta!

Siete a dieta e temete il pranzo di Natale 2021? Chi lo ha detto che Natale fa rima con kg in più sulla bilancia? Eccovi allora qualche idea per organizzare i nostri pranzi delle feste con gusto strizzando l'occhio all'asticella della bilancia. Niente paura, non dovrete rinunciare al numero delle portate o a piatti succulenti seguendo il menù di esempio che Vi proponiamo di seguito, completo dall’antipasto al dolce con ricette light e gustose!

Chi segue una dieta ipocalorica e si sta impegnando per perdere peso, conosce benissimo la sensazione che provoca l’arrivo delle festività natalizie, la paura di perdere il controllo e gettare alle ortiche mesi e mesi di sacrifici per il panettone o la lasagna piena di besciamella!

Natale 2021 pranzo albero di natale fatto con cibo

Anche quest'anno è arrivato Dicembre con la sua magia, l'atmosfera avvolgente e le tradizionali decorazioni, ma stavolta non avete voglia di trascorrere la cena della Vigilia, il pranzo di Natale, il cenone di Capodanno e ogni altro pasto tipico delle festività natalizie con un doppio peso sullo stomaco: quello del cibo abbondante e ricco di grassi ingerito e quello del senso di colpa per aver esagerato e dover correre ai ripari!

Chi dice che il Natale in famiglia debba essere per forza associato ai pranzi interminabili, pieni di portate abbondanti e caloriche? Se fino a qualche anno fa esagerare a tavola in questo giorno di festa era quasi una regola fissa, adesso molti italiani vogliono mangiare sano e leggero anche a Natale per non dover rischiare di mettersi a dieta dopo le feste.

Ecco allora un menù di Natale perfetto per chi non vuole rinunciare ai piaceri della tavola soprattutto nei giorni di festa, senza però strafare e perdere d’occhio l’ago della bilancia; riuscirete anche a stupire i vostri ospiti senza rinnegare la tradizione ma evitando abbuffate e quel senso di pesantezza tipico delle feste che conosciamo tutti fin troppo bene. La bella notizia è che anche chi è a dieta non dovrà rinunciare ad un pranzo di festa, ma potrà con delle ricette gustose e leggere, sedere a tavola e godere di cibo e compagnia assaporando anche un dolcetto finale!

Ecco per voi un menu completo per il pranzo di Natale 2021 con delle ricette leggere, semplici ed appetitose per restare in forma senza rinunciare al gusto

Pranzo di Natale 2021: l’antipasto per chi segue la dieta

Come antipasto di Natale sano, leggero vi proponiamo della bresaola ripiena, una ricetta che lascerà spazio alla fantasia per poter dare forma a fagottini, tortelli o cannoli di bresaola da farcire con formaggio cremoso, perfetta la robiola, la philadelphia anche in versione light o anche la burrata, per chi vorrà regalarsi una piccola eccezione calorica.

Gli ingredienti:

-24 fette di bresaola

-100 grammi di gherigli di noci

-500 grammi di robiola, philadelphia o burrata

-Erba cipollina quanto basta

-Sale, pepe e latte

-Olio e succo di limone

Pranzo di Natale 2021: il primo piatto senza sensi di colpa

Gli spaghetti limoni e pistacchi saranno un primo piatto succulento, particolare e naturalmente light. Una proposta raffinata che conquisterà il palato al primo assaggio!

Gli ingredienti:

-200 gr di spaghetti

-50 gr di pistacchi tritati grossolanamente

-2 cucchiaio di bottarga di buona qualità

-buccia e succo di 1 limone

-10 foglie di spinaci

-olio evo

-sale

-pepe

Pranzo di Natale 2021: il secondo piatto di carne leggero e gustoso

Il petto di pollo marinato all’arancia, sarà un secondo piatto davvero ottimo, leggero e appetitoso, perfetto per chi non vuol rinunciare ad un piatto della festa ma vuol continuare a seguire un regime alimentare controllato.

Gli ingredienti:

– 7/800gr di Petto di pollo intero

– 2 Arance

– 3 Rametti di Rosmarino

-1/2 Bicchiere di vino secco

– 4 Cucchiai olio d’oliva extravergine

– Sale e Pepe

Pranzo di Natale 2021: il contorno per conquistare palato e linea

Una squisita insalata di cavolo rosso e arance, un contorno davvero unico e dal gusto ricercato di cui non potrete più fare a meno. Se amate le insalate fresche potreste provare anche quella di finocchi e arance.

Gli ingredienti:

-Cavolo rosso

-Arance

-1/3 di aceto balsamico

-2/3 di olio extra vergine di oliva

-Un pizzico di sale integrale

-Nocciole tostate

-Prezzemolo fresco

Pranzo di Natale 2021: il dessert per chiudere il pasto dolcemente

Per un pranzo speciale come quello natalizio non possiamo farci mancare un dolce goloso come il tiramisù. Ve lo proponiamo in una ricetta super light e golosissima!

Gli ingredienti:

-Pavesini ( normali o al cioccolato)

-2 Yogurt al caffè

-2 Yogurt greco bianchi (aromatizzati alla vaniglia)

-Caffè liquido

-Latte

-Cacao in polvere

-Zucchero di canna o miele

Oltre ad adottare il menù di Natale per chi è a dieta Vi consigliamo, come sempre di associare un minimo di attività fisicia e di bere almeno due litri di acqua al giorno ma via a nche a tisane drenanti e te verde.