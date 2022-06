Perché non riesco a fare la dieta? Per riuscire a portare a termine la dieta, bisogna prima capire quali sono le ragioni che portano molti ad interrompere il percorso.

Non riesco a fare la dieta. Quante volte lo avremo detto nella nostra vita? Eh sì, perché noi ci mettiamo tutta la buona volontà del mondo, ma poi cadiamo sempre in errori banali che dovremmo conoscere e che non dovrebbero indurci in tentazione. Ma siamo umani e inclini a sbagliare e a ripetere i nostri sbagli.

Con l’arrivo dell’estate tornano tutte le ansie legate alla temuta prova costume. Da qui per molti di noi inizierà una spirale viziosa di ansie e malumori che portano ogni primavera alla stessa conclusione: è l’ora di iniziare la dieta. Decisione che puntualmente, di anno in anno, dopo alcune settimane, abbandoniamo.

Riuscire, finalmente, a vincere questa durissima lotta con la tavola, ma soprattutto con se stessi, è però possibile, basta tenere presente alcuni accorgimenti.

"Non riesco a fare la dieta": le cause

La causa va ricercata principalmente nelle aspettative irrealistiche, create da false promesse di metodi dimagranti alternativi, spesso privi di evidenze scientifiche e per lo più dannosi. Perdere peso più lentamente di ciò che ci si aspetta genera frustrazione, scarsa autostima e stress.

Iniziare una dieta ma non riuscire a portarla a termine, in termini medici si chiama drop-out e capita all’80% delle persone che scelgono di dimagrire. Il primo e più importante effetto di questa resa è che si recuperano rapidamente i chili persi, a volte anche qualcuno in più, generando un deprimente effetto yo-yo

"Non riesco a fare la dieta": 10 cose da sapere se non riuscite a perdere peso

Se non riesci a fare una dieta è perché probabilmente sei ancora legato al tuo vecchio stile di vita

Ci sono almeno 10 cose da sapere se, nonostante la dieta, non riuscite a perdere peso. Anzi, ci sono 10 peccati capitali nei quali finiamo sempre come se fossimo all’inferno.

1. Saltare i pasti: no, non si fa. Ma tutti lo abbiamo fatto. Per poco tempo, perché dovevamo lavorare, per distrazione o perché non ci piace quello che c’è da mangiare. Ma questo non ci farà dimagrire.

2. Abbandonare i carboidrati: no, non sono il male assoluto. Pasta, patate e cereali possiamo mangiarli. Non è che eliminandoli magicamente dimagriamo. E poi perdiamo nutrienti fondamentali come fibre, magnesio, ferro e vitamine del gruppo B.

3. Cibi sani a tutti i costi: certo, mangiare i cibi sani fa bene, è ovvio. Ma non dobbiamo entrare in fissa. Meglio optare per scelte consapevoli. Senza esagerare con le dosi.

4. Smettere la dieta: mai, la dieta come stile di vita va seguita sempre, perché l’alimentazione sana non si deve prendere pause.

5. Affidarsi ai super cibi: sono la moda del momento, ma non fanno miracoli.

6. La pasta è il male assoluto: no, non lo è. Basta scegliere la giusta farina, i giusti condimenti, usando più verdure…

7. Lo zucchero fa male: sì, dovremmo limitarne il consumo, ma non demonizzarlo. Non si dovrebbe demonizzare niente, ma solo mangiare in modo consapevole.

8. Cattivi grassi: no, non tutti i grassi sono cattivi. Abbiamo bisogno di loro.

9. Correre per dimagrire: se fate sport ma non seguite un’alimentazione sana, non serve a niente.

10. Saltare la cena: davvero volete andare a dormire a stomaco vuoto? Contenti voi…

Analizzare e rivedere il proprio rapporto con il cibo potrebbe essere la chiave per riuscire finalmente nella dieta.

Dieta non è sinonimo di privazione, ma di equilibrio. Questo non è facile da trovare, potrebbero volerci vari tentativi, e perché no, anche l’intervento di dietologi e nutrizionisti.