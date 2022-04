Oltre 70mila siciliani affetti da Long Covid, apre la clinica specialistica

Palermo - Apre nel capoluogo siciliano una struttura specializzata per il recupero ottimale dei pazienti affetti da Long Covid, noto anche come sindrome di affaticamento post Covid, che colpisce chi è guarito dal virus da mesi, o addirittura da un anno, ma soffre ancora di pesanti malesseri come astenia cronica, spossatezza, difficoltà di concentrazione, mancanza di fiato, mal di testa, perdita del gusto e dell'olfatto, mal di gola, livelli di stress incrementati, mente annebbiata. La Biomedical Clinic, centro di alta specializzazione diretto dal dottor Riccardo Buscemi, ha strutturato una terapia specifica che sfrutta i benefici sinergici dell'Ossigeno Ozono Terapia Sistemica, della riabilitazione respiratoria e cardiovascolare, che favorisce il recupero del paziente già dalle prime sedute.

“In questo momento presso la nostra clinica - spiega il dottor Buscemi - stiamo curando un numero crescente di pazienti affetti da Long Covid e la maggior parte di loro ha evidenziato notevoli benefici fin dalle prime sedute. Sono arrivati pazienti di tutte le età, alcuni anche molto giovani, fortemente debilitati, incapaci di continuare a svolgere le loro normali attività quotidiane o lavorative. Il Long Covid - continua lo specialista - interessa un gran numero di pazienti sani che hanno iniziano a manifestare segni di malessere, stanchezza e vuoti di memoria. Ad esempio abbiamo in cura un medico che aveva difficoltà a ricordare il nome dei farmaci da prescrivere ai pazienti, un avvocato che affermava di non riuscire a trovare la concentrazione per scrivere una lettera, uno sportivo che non riusciva più a fare un piano di scale senza affanno”.

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità la sindrome da Long Covid colpisce un ex positivo su quattro. Solo in Sicilia ne sono affette oltre 70mila persone. "Il Long Covid colpisce sia i soggetti sani che i malati le cui patologie si acutizzano - aggiunge ancora il dottor Buscemi - Pazienti che in passato hanno sofferto di neuropatie dopo il Covid hanno visto risvegliare la malattia con una sintomatologia anche peggiore del passato, anche alcuni soggetti affetti da sclerosi multipla hanno dovuto fare i conti con un pesante regresso delle capacità motorie. Chi soffre di psoriasi ha registrato spesso un incremento dell'intensità delle manifestazioni cutanee. La ricomparsa di una sintomatologia feroce e invalidante e il riacuirsi del dolore fanno piombare i pazienti in uno stato di panico e sconforto”.