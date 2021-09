Orietta Berti, lo schema alimentare che la ha fatto perdere 10 kg

La famosa cantante Orietta Berti ha perso 9 kg in due mesi grazie a una dieta equilibrata. Vediamo che cosa mangiava la regina della canzone italiana e come funziona in modo da poterla replicare.

Orietta Berti e lo schema alimentare per perdere fino a 10 kg

Orietta Berti è amata in tutta Italia e non solo per la sua bellissima voce da interprete all’italiana, per la sua dolcezza e simpatia e il suo pubblico si fida ciecamente di lei. Allora sono tutti desiderosi di sapere come abbia fatto a perdere circa 10 kg grazie ad alimentazione sana e senza troppe rinunce eccessive. La famosa cantante Orietta Berti ha voluto condividere la sua dieta in modo da aiutare chi come lei sta cercando di perdere peso in poco tempo e in modo efficace. Grazie questo regime alimentare la Berti ha perso ben 9 kg in soli due mesi. Quella seguita dalla cantante non è stata una dieta fai da te, ma un vero e proprio schema che le è stato proposto dal suo nutrizionista. Ecco com’è fatta la sua dieta dimagrante, che ha raccontato anche a “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso.



Orietta Berti e la dieta dimagrante da 10 kg

Orietta Berti è tra i nomi più in vista della canzone italiana del momento e tutti la adorano e vogliono sapere come abbia fatto a perdere tanti chili. La risposta è presto detta: una dieta equilibrata, con tutti i nutrienti necessari e qualche rinuncia, ma senza esagerare. Orietta ha raccontato il suo dimagrimento a Barbara D’Urso, alle telecamere di “Pomeriggio Cinque“.

Naturalmente Orietta è stata seguita da un professionista per la sua dieta e il suo dimagrimento, come è sempre consigliato fare. Mai iniziare diete senza i consigli di un professionista, potrebbe essere molto pericoloso! Orietta mangiava yogurt magro, formaggio spalmabile magro e un frutto per colazione. A pranzo e cena carne bianca o pesce con verdure oppure del riso integrale.

Come snack in più, poi, della frutta secca o del cioccolato fondente, che però ad Orietta non piaceva particolarmente, preferendo quello al latte. Con questo regime alimentare ha perso circa 9 kg, tornando in grandissima forma! La Berti ha svelato tutti i suoi segreti alle camere di Pomeriggio Cinque e a Barbara D’Urso. Un regime alimentare sano è la cosa migliore per perdere qualche chilo in più, anche quando non si è più tanto giovani e la storia di Orietta ne è la dimostrazione!



Come funziona la dieta di Orietta Berti?

La dieta di Orietta Berti è stata condivisa direttamente dall’amata cantante durante un’ospitata in tv. Il regime alimentare è stato pensato da uno specialista e di conseguenza è in grado di garantire tutti i nutrienti necessari per restare in salute.

Lo schema alimentare per perdere fino a 10 kg è il seguente:

Colazione: uno yogurt magro, 30 grammi di formaggio e un frutto;

Pranzo o cena: un piatto di pasta o riso integrali (80 g) con un secondo abbondante a base di verdure; un panino con prosciutto cotto o prosciutto crudo o bresaola, abbondanti verdure e due uova; un panino con la carne (gr.120) o pesce (gr.150) e molte verdure

Le tre alternative proposte per pranzo e cena sono da alternare a piacimento durante i due pasti.

La dieta comprende anche un quadratino di cioccolato fondente oppure uno yogurt magro come spezzafame, ma si può anche scegliere di mangiare un frutto a piacere oppure una porzione di frutta secca (10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi). A tal proposito la Berti ha spiegato che “L’unica cosa su cui ho sgarrato è il cioccolato, era previsto solo fondente e a me non piace, così mi sono buttata sullo yogurt magro”.

Ci sono chiaramente anche dei cibi che devono essere evitati, nello specifico la cantante non ha mangiato formaggi, alimenti fritti, dolci, salse grasse a base di panna e alcolici.