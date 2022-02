Ornella Muti dieta: i segreti della sua forma fisica a 66 anni

La dieta di Ornella Muti è un regime depurante e detox che, tramite determinati alimenti, le permette di avere una forma fisica smagliante a 66 anni.

Ornella Muti è scesa dalla scalinata dell’Ariston in apertura della prima serata del Festival di San Remo 2022 più in forma che mai. Ma volete sapere quale dieta segue e i sui segreti di bellezza? vediamo insieme cosa fare per avere un fisco come il suo.

Ecco il segreto di bellezza di Ornella Muti per mantenersi in forma a 66 anni

È stata Ornella Muti, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli, 67 anni il prossimo marzo, ad aprire il Festival di Sanremo 2022 accanto ad Amadeus.

Per lei, che è molto più donna di cinema che di televisione, una grande soddisfazione, sul palco più importante d’Italia. Ornella Muti è sicuramente una delle attrici più note in Italia, nella sua lunga carriera ha avuto molti premi e riconoscimenti. Martedì 1 Febbraio, l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston a condurre il Festival insieme ad Amadeus in forma a dir poco smagliante, con uno spacco vertiginoso da fare invidia alle ventenni e una pelle che sembrava di porcellana e che dire del suo sorriso smagliante?. La Multi è scesa dalla scalinata come una dea e tutti sono rimasti sbalditi di fronte alla sua bellezza.



I segreti di bellezza di Ornella Muti per restare in forma a 60 anni

Pensate che la diva Italiana ha più di 66 anni e sono in molti a chiedersi quale sia il suo segreto di bellezza.

Ornella in più di un’occasione ha rivelato di seguire un’alimentazione molto sana e rigida.

Ma non solo pratica spesso anche molto yoga e utilizza dei prodotti magici per mantenere la sua pelle sempre idratata.

Andiamo a scoprire quali sono i trucchi segreti di Ornella Muti per mantenersi sempre giovane e bella.



Ornella Muti a Sanremo: uno spettacolo

Ornella Muti è stata inviata a Sanremo come co-conduttice da Amadeus che per questa 72esima edizione ha voluto accanto a sè, 5 donne ad alternarsi sul palco dell’Ariston. Poi nell’ordine delle serate Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli per il gran finale di sabato 5 febbraio.

L’attrice fasciata in due abiti creati appositamente per lei dallo stilista Italiano Francesco Scognamiglio ha incantato il pubblico con la sua eleganza e tutti sono rimasti sbalorditi nel vedere il suo fisico perfetto e la sua pelle così giovane.

Ma quale sarà il suo segreto di bellezza? la Muti non ha mai nascosto la sua dieta miracolosa.

La dieta di Ornella Muti

Ornella Muti racconta spesso di come si tenga in forma con un’alimentazione molto curata e detox . L’attrice segue un‘alimentazione piuttosto rigida, mangia molta frutta e verdura, usa poco sale e evita qualsiasi tipo di cibo grasso o che contenga zuccheri.

Ornella usa però moltissime spezie, la curcuma è sicuramente la sua preferita sia per il sapore particolare, sia per le sue proprietà antinfiammatorie. Pochi i carboidrati e gli zuccheri raffinati.

I figli in passato hanno detto: "Nostra madre sta sempre a dieta".

La Muti si tiene in forma praticando anche molto yoga e spesso lo fa in compagnia della figlia Naike. Un momento unico da condividere in famiglia che molte volte posta sui social riscuotendo il consenso dei suoi numerosi followers, così come la foto postata in questa estate dove la diva del cinema Italino ha posato in un due pezzi a triangolo di colore nero, esaltandone le sue forme.

In molti però oltre alla sua forma fisica hanno notato la bellissima pelle di Ornella Muti, ma come fa?

utilizza prodotti naturali per proteggersi dai raggi solari ed evitare macchie quando si abbronza. Ha anche confessato che la pelle liscia l’ha ereditata da sua madre, quindi è un fattore genetico.

Ornella Muti dieta: benefici

I benefici della perfetta forma fisica di Ornella Muti sono visibili a distanza di tempo. Se si vuole seguire la dieta di Ornella Muti, è bene che si sappia che è un regime alimentare che dona vantaggi e benefici a lungo andare nel tempo. Un regime che l’aiuta a mantenersi in forma. Uno dei segreti di un fisico smagliante è proprio l’alimentazione sana che segue la nota attrice.

Le sue abitudini a tavola, quindi mangiare in modo bilanciato ed equilibrato, le permettono di stare bene e mantenersi in perfetta salute. Si possono consumare peccati di gola e qualche dolce, ma sempre a patto di seguire una alimentazione sana e molto salutare in modo da non esagerare evitando così di concedersi degli stravizi.

Cosa ne pensate, vi è piaciuta Ornella Muti a Sanremo?