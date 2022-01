Ornella Muti e la dieta detox, aspettando Sanremo

La dieta di Ornella Muti che sfoggiando un corpo da statua a 66 anni si prepara a Sanremo

La dieta detox di Ornella Muti: come fa la nota attrice ad avere un fisico perfetto e scolpito? Scopriamo tutti i suoi segreti di bellezza a pochi giorni dalla sua apparizione a San Remo

Ornella Muti, sarà infatti tra le cinque donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e proprio lei aprirà la prima serata in coppia con il conduttore e direttore artistico.

Parliamo di Ornella Muti, la nota attrice che arriverà per la prima volta su uno dei palchi più prestigiosi del nostro Paese da co-conduttrice. Ornella Muti è uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati e amati. Una attrice che ha lavorato con i grandi del cinema. All’età di 66 anni, sfoggia ancora un fisico in perfetta forma. Vediamo quali sono i segreti della dieta di Ornella Muti e come fare a seguirla in modo da avere la sua forma fisica.

Ornella da sempre è stata sinonimo di bellezza e sensualità, fin da quando era una ragazzina e oggi che ha 66 anni non ha perso nulla di tutto questo, anzi.

Ha un fisico da far invidia alle ragazzine e basta seguire il suo profilo Instagram dove questa estate aveva gia postato una foto in bikini che faceva invidia alle ragazzine, per rendersene conto.

Come fa? Tutto merito di dieta e allenamento, scoprimao insieme i suoi segreti di bellezza.

La dieta di Ornella Muti, quale regime segue?

I segreti di bellezza di Ornella Muti passano attraverso l’alimentazione e l’attività fisica. L’attrice e prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo, ha sempre curato il suo corpo con una dieta sana ed equilibrata evitando i condimenti come olio e sale, consumando pochi carboidrati e zuccheri.

La dieta detox di Ornella Muti: ecco come funziona

Come ormai molti sapranno, ogni dieta andrebbe personalizzata e gestita in base alle esigenze personali. Un esempio che avrà sicuramente seguito anche la stessa Ornella Muti e che pertanto è bene tenere a mente.

La soluzione che lei segue da sempre è un regime detox ed una dieta di mantenimento, prediligendo molta frutta e verdura, con alimenti in rotazione e senza eccessi. Questo le consente di depurare il corpo dalle scorie e dalle tossine per un’azione purificante continuativa.

La Muti, inoltre, usa molto le spezie per insaporire e arricchire i piatti, ottimi sostitutivi naturali dei condimenti. La sua preferita è la curcuma. Pochi zuccheri, quindi, anche se ogni tanto la sua alimentazione prevede però anche qualche sgarro.

Allo stesso tempo evita anche gli alimenti grassi anche se ogni tanto qualche strappo alla regola se lo concede anche lei.

Esattamente ciò che serve per vivere l’alimentazione sana come qualcosa di naturale e non come una dieta da seguire per sempre. Una dieta che le ha sicuramente giovato e che insieme allo yoga, da come si può vedere tra le sue foto sui social, l’ha resa più energica e in salute che mai.

Per mantenersi semplicemente in forma, invece, basta mangiare in modo sano e bilanciato tutti i giorni. Cosa che consente di concedersi degli sfizi ogni tanto, vivendo al contempo una vita sana. Esattamente ciò che serve all’organismo per vivere al meglio.

Affianco alla dieta non manca l’allenamento. L’attrice non segue sessioni di fitness ma da molto tempo si affida allo yoga che le permette di tenersi in forma ma anche in equilibro con sé stessa.