Palestre, cresce la richiesta di attività online

I corsi in palestra si svolgeranno sempre più da casa con l’istruttore che dà indicazioni online dall’altro lato del pc o facendo ricorso a lezioni già registrate oppure all’aperto, anche da soli. Dopo il lockdown, il popolo degli sportivi italiani guarda al futuro con maggiore elasticità.

Se la gran parte degli sportivi che frequentano una palestra dichiarano di voler tornare ad allenarsi in presenza, c’è una minoranza che potrebbe affiancare ai corsi in sede anche attività online, un gruppuscolo che prevede di allenarsi prevalentemente in livestreaming e chi invece lo farà soprattutto con lezioni registrate on-demand. Infine, c’è una piccola parte di sportivi che sceglierà di allenarsi all’aperto in autonomia, senza vincoli con club o trainer, e c’è chi opterà per questa soluzione con il supporto del proprio centro o istruttore di fiducia.

Il Covid-19 ha aperto le porte a un nuovo mercato ibrido che arriverà appunto a pesare fino al 30% del mercato. I corsi online, inoltre, potrebbero permettere ai club di coinvolgere nuovi clienti da ogni parte d’Italia: 1 italiano su 3 dichiara infatti che nel 2021 si allenerebbe online anche con palestre o trainer che non hanno sede nella propria zona.

Molti italiani si aspettano che il proprio club faccia un buon uso della tecnologia per offrire servizi su misura, in linea con le loro nuove esigenze (corsi in orari comodi, promozioni basate sui propri gusti). Un aspetto su cui i professionisti dello sport dovranno senza dubbio puntare. Per molti, la palestra nel 2021 dovrà essere una piattaforma di servizi legati a sport e benessere, dove trovare per esempio trainer, nutrizionista, meditazione, fisioterapista, specialisti per visite mediche.

Gli sportivi si aspettano poi per il prossimo anno anche un’offerta integrata di funzionalità per agevolare la pratica sportiva (pagamenti digitali, assicurazioni sportive, servizi di trasporto casa-palestra per ragazzi, welfare aziendale). C'è infine chi vorrebbe che il proprio club mantenesse forte la community che si è creata online, attraverso l’uso di canali social e app da cui ricevere aggiornamenti costanti e stimoli.