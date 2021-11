Soffrite di pancia gonfia e fastidi intestinali? La pancia gonfia - spesse volte riconosciuta con il termine meteorismo - è in genere accompagnata da alterazioni della frequenza di evacuazione (stipsi o diarrea), crampi addominali, flatulenza ed eruttazione. Spesso, la pancia gonfia costituisce un sintomo passeggero, causato per esempio da un pasto troppo abbondante o consumato voracemente, oppure da un aumento di peso. Atre volte, invece, il gonfiore addominale è un sintomo di fenomeni fisiologici, quali sindrome premestruale e menopausa. In altri casi ancora, la pancia gonfia nasconde patologie più importanti, quali: appendicite, cancro al colon e all'ovaio, calcoli alla cistifellea, fibrosi cistica, gastroenterite virale/batterica, intolleranze alimentari (es. celiachia), sindrome dell'intestino irritabile ecc.

Pancia gonfia? Non è sempre grasso: le cause e rimedi.

Scopriamo le cause principali e alcuni rimedi naturali. Scopriamo cosa mangiare e i segreti per sentirsi in forma!

Una cattiva alimentazione, lo stress o i problemi intestinali sono le cause principali della pancia gonfia: anche se si è magri e in forma si può soffrire sovente di gonfiore addominale. Svolgere una sana e regolare attività fisica è un altro punto di forza per un addome piatto e ben definito. Per raggiungere l’obiettivo pancia piatta bisogna, dunque, seguire delle abitudini e ridurre le tentazioni. Non è necessario seguire una dieta drastica, ma fare attenzione a piccole cose nella vita di tutti i giorni. Si possono ad esempio evitare le bevande gassate o un consumo eccessivo di cibi grassi e ricchi di carboidrati.

Se la causa di gonfiore è il cibo non resta che ricorrere ai favolosi rimedi della nonna: fantastica, ad esempio, l’azione astringente del limone, così come quella digestiva del bicarbonato. Ecco questi e altri trucchi per dire addio a tensione, gonfiore e gas intestinali!

Gonfiore addominale: le cause

Tra le cause principali del gonfiore addominale vi è una cattiva digestione. Se si mangia troppo o si mischiano diversi cibi l’intestino farà fatica a digerire il tutto. Di conseguenza si è più stanchi e gonfi.

Mangiare troppi carboidrati causa gonfiore. Questo non vuol dire che bisogna eliminarli, ma consumarli con parsimonia. Preferite proteine, vitamine e sali minerali e riducete i carboidrati.

Pancia gonfia: rimedi fai da te

–Masticate lentamente. Evitate così di ingerire troppa aria e il cibo sarà così più digeribile. Il risultato? Il gonfiore addominale sarà tenuto sotto controllo.

- Evitate le diete drastiche in quanto portano a risultati tutt’altro che desiderati. Quando si mangia troppo poco il grasso tende ad accumularsi proprio sulla pancia e nelle zone critiche. Preferite cibi con pochi grassi e pochi zuccheri e non saltate i pasti.

-Fate attività fisica per tenere sempre attivo il metabolismo. Se non ci si muove il grasso di accumula nelle zone critiche come la pancia. Di conseguenza sarete gonfie, anche se avete mangiato poco.

–Bevete sempre tanta acqua. Una delle principali cause dello stomaco gonfio è la stipsi, dovuta proprio a una scarsa idratazione. Andare regolarmente in bagno costituisce, dunque, un fattore fondamentale per avere la pancia piatta.

-Evitate di indossare indumenti troppo stretti in vita. La pressione di collant, pantaloni o cinture bloccano il flusso sanguigno e creano gonfiore. Quando siete a casa vestitevi comodi e preferite abiti morbidi.

Cosa non fare in caso di pancia gonfia?

Abbuffarsi. Le grandi abbuffate sono i peggiori nemici della pancia gonfia

Seguire un regime dietetico sbilanciato, caratterizzato da eccessi, alimenti iperlipidici e cibi "spazzatura"

Abusare di lassativi a base eteropolisaccaridica (fibre): questi prodotti (compresi quelli erboristici) si gonfiano a livello gastro-intestinale, favorendo la pancia gonfia

Coricarsi immediatamente dopo il pasto

Bere bibite gassate

Masticare chewingum o succhiare troppe caramelle può favorire il gonfiore addominale

Bere con la cannuccia o sorseggiare la superficie di una bevanda calda può aumentare il senso di pancia gonfia. Con questo atteggiamento, infatti, viene inconsapevolmente ingerita anche aria

Abbinare molti cibi insieme (es. pasta, carne, pesce e dolci)

Sedentarietà

La depressione, l'ansia e lo stress accentuano la tensione addominale

Fumare durante i pasti.

In caso di persistenza del problema consultate il vostro medico di fiducia