Panettone e pandoro: possiamo mangiarli se siamo a dieta?

Quando si è a dieta possiamo mangiare il pandoro o il panettone? Ovviamente ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze che non si discutono, in questo articolo ci chiediamo quale sia scelta migliore da fare se stiamo seguendo una dieta dimagrante. D'altronde con qualche accorgimento di cui vi daremo conto nel corso dell'articolo, è senz'altro possibile mangiare panettone o pandoro senza ingrassare. In particolare vedremo come possano essere compatibili entrambi pure se stiamo seguendo un regime dietetico per dimagrire.

Pandoro e panettone a confronto: chi la spunta?

Partiamo dalle calorie. Cento grammi di panettone ci apportano dalle 350 calorie, se però si tolgono uva passa e candito si riducono le calorie di ben un 20%. Il pandoro per via del burro e degli zuccheri invece è più calorico: dalle 370 fino oltre le 400. Contengono in effetti soprattutto carboidrati e grassi ma nel corso delle festività possiamo fare un'eccezione e quindi inserirli nel menù di questi giorni. Almeno durante le feste possiamo concederci questo peccato di gola.

In realtà il panettone e pandoro costituiscono un problema per la linea soprattutto se vengono consumati a fine pasto, quando il pranzo o la cena, come sempre accade durante le festività, prevede già varie portate piuttosto ricche e caloriche.

Per diminuire questo apporto calorico un accorgimento è quello di ridurre le porzioni degli altri alimenti a tavola ad esempio della pasta, pane o patate che già ci apportano molti zuccheri.

Nello specifico per quanto riguarda il panettone possiamo toglierne i canditi e l'uva, nel caso del pandoro possiamo togliere invece un po' di zucchero a velo dalla superficie.

Pe evitare di fare lievitare le calorie gli esperti consigliano di scegliere il panettone e i pandori artigianali oppure di evitare in ogni caso quelli che presentano aggiunte ad esempio farciture in crema o in cioccolato. Per raccogliere informazioni sugli ingredienti leggiamo sempre attentamente le etichette. Piuttosto in alternativa possiamo preparare a casa una crema da aggiungere al nostro panettone o pandoro.

Un altro consiglio da parte degli esperti è di limitare il pandoro e il panettone solo nelle occasioni di festa e moderarne il consumo a non più di una porzione. Dopo le feste invece limitiamoci a consumarli a colazione come spuntino e non a fine pasto.

Ovviamente questi accorgimenti non valgono se abbiamo il colesterolo alto o il diabete, in tal caso dobbiamo rivolgerci al nostro medico o al nutrizionista che ci segue.