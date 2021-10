Pasta: il momento giusto per mangiarla

La pasta è indubbiamente uno degli alimenti principe della dieta mediterranea, al contempo però è uno dei primi alimenti messi all'indice quando seguiamo una dieta dimagrante perché considerata troppo calorica. Vi è in particolare un pregiudizio piuttosto radicato secondo cui mangiare la pasta a cena farebbe ingrassare, sarebbe difficile da digerire e quindi avrebbe conseguenze anche sul sonno.

Pasta: i miti da sfatare

In realtà gli esperti spiegano che la pasta, essendo un carboidrato complesso rientra tra le nostre fonti energetiche primarie, pertanto può rientrare come pasto da consumarsi anche la sera. In questo senso tra gli errori da evitare, sempre a detta degli esperti, è di comprendere nello stesso pasto due fonti di carboidrati. Ad esempio se a pranzo decidiamo di mangiare la pasta possiamo evitare di aggiungere del pane o della frutta, perchè l'eccesso di zuccheri stimola la produzione di insulina, un ormone che aumenta l'appetito e quindi ci spinge a mangiare di nuovo. Se poi a pranzo abbiamo mangiato solo della pasta e quindi abbiamo fatto un pasto di soli carboidrati allora a cena sarebbe meglio privilegiare altre fonti energetiche, ad esempio le proteine e quindi consumare un pasto a base di formaggi e carne magra o pesce, legumi o uova e verdure. Se al contrario a pranzo abbiamo mangiato solo un secondo, a cena posso mangiare la pasta purché non eccediamo con i condimenti.

Per ridurre l'indice glicemico della pasta e migliorarne la digeribilità è consigliabile scolarla al dente.

Se decidiamo di mangiare la pasta la sera un altro piccolo accorgimento è quello di scegliere bene il formato. Ad esempio gli spaghetti hanno un maggiore effetto saziante e perché il pasto sia completo possiamo aggiungere una porzione di legumi o ragù di carne oppure tonno o alici. Un altro piccolo segreto è di evitare di condire la pasta in maniera elaborata. Se la consumiamo alla sera meglio scegliere la qualità integrale e utilizziamo condimenti leggeri. In tal modo facilitiamo anche il sonno.

Secondo gli esperti va sfatato anche il mito che la pasta sia poco digeribile, in realtà quella fresca risulta un alimento molto digeribile. Se poi alla pasta aggiungiamo delle verdure e la condiamo con un filo di olio extra vergine di oliva la rendiamo ancora più digeribile. Le fibre contenute nella verdura inoltre diminuiscono l'assorbimento dei carboidrati.

La pasta è un anti-stress naturale. Questo perché contiene il triptofano, un aminoacido precursore della serotonina, l'ormone del buonumore e tiene sotto controllo anche gli ormoni dello stress, tra cui il cortisolo. Inoltre mangiare in piatto di pasta la sera può conciliare anche il sonno perché favorisce la produzione della melatonina, un ormone che non solo regola il ritmo sonno veglia ma anche il senso della fame e della sazietà.

La pasta contrariamente a quel che si pensa, può anche aiutarci a restare in forma o perdere qualche chilo perchè è un alimento saziante. L'importante è non eccedere nelle quantità, in media dai 60 agli 80 grammi. Se aggiungiamo come contorno i legumi possiamo trarre ancora più benefici dal consumo di questo alimento.