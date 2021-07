Perché la corsa al mattino fa bene? tutti i benefici della corsa mattutina

Perché la corsa al mattino fa bene? Scopriamo tuti i benefici della corsa mattutina che non conoscevi

Correre al mattino è il modo migliore per iniziare la giornata. Attiva il metabolismo, tonifica i muscoli e mette di buon umore. Correre la mattina è la preferenza di molti runner che per una serie di motivi, scelgono di andare a correre al mattino.

Sapevi che aiuta a dimagrire, riattivare il metabolismo e sentirsi più energici? Basta sconfiggere la pigrizia. Scopriamo di più!

La corsa al mattino ha senza dubbio i suoi benefici. Non tutti, però, amano questo tipo di attività sportiva non solo perché non ne trovano il tempo, ma anche perché non riescono a vederne i vantaggi. Nel primo caso, purtroppo, il tempo che dedichiamo a noi stessi è sempre meno. Il sabato e la domenica, però, potrebbero essere due momenti ideali per andare a fare una corsetta; nel secondo caso, invece, se allo stesso tempo non si segue un’alimentazione sana ed equilibrata è difficile vedere i risultati.

Con i giusti accorgimenti e un po’ di buona volontà, la corsa può diventare un ottimo modo non solo per mantenersi in forma, ma anche per ritrovare il buon umore. Vediamo quali sono tutti i benefici della corsa di prima mattina e come affrontarla nel modo giusto!

Come affrontare la corsa mattutina al meglio?

-La prima decisione da prendere è quanto tempo correre al mattino. Regolatevi in base al vostro fisico e livello di allenamento: iniziate con delle sessioni settimanali di quindici minuti e aumentate di un po’ alla volta, senza esagerare.

-Per affrontare la corsa al meglio l’ideale è bere acqua e limone o una tazza di tè prima di andare a correre, così da non rimanere disidratati. Non bevete, però, latte o spremute perché potrebbero causare rigurgito. Banditi anche i cibi pesanti che rallentano la digestione.

-Per quando sarete rientrati a casa preparate una bevanda energetica per recuperare i sali persi. Fresco e gustoso, ad esempio, il frullato di kiwi e mirtilli, ad alto contenuto di vitamine. Un’altra bevanda salutare che consigliamo è a base di banana, cannella e mandorle: gustosa, ricca di potassio e ottima per gli sportivi.

-Non dimenticate mai di fare stretching prima e dopo aver corso. Se non lo fate il rischio è che si accumuli acido lattico e che possiate avere dei crampi alle gambe. Per una corsa breve basteranno due o tre minuti prima e dopo.

Finalmente ti sei deciso e inizierai a correre al mattino. Bravo! Non tutto potrebbe andare subito per il verso giusto, però. Ecco quindi alcuni consigli che potrebbero esserti molto utili.

I consigli per correre al mattino presto e ottenerene benfici

Svegliati presto

Il mattino ha l'oro in bocca. Prima di alzi e prima uscirai per correre. E, di conseguenza, più tempo avrai per far le cose con calma. Uscire di casa, allenarti, rientrare, lavarti e prepararti per affrontare la tua giornata

1 Non andare a letto troppo tardi

2 Se vai a dormire eccessivamente tardi, alzarti sarà una gran fatica. E anche se dovessi riuscire non avrai sicuramente dormito abbastanza e quindi non renderai al meglio per tutta la giornata. Cerca quindi di avere un ritmo regolare, andare a letto a un orario decente, alzarti presto e iniziare a correre.

3 Trova un amico con cui iniziare

Si sa: il difficile è iniziare. Ecco perché cominciare a correre al mattino da soli potrebbe essere davvero molto faticoso. Convinci quindi un amico a correre con te. Entrambi potrete averne benefici e la presenza reciproca vi incoraggerà quando sarete stanchi o magari demotivati

E' meglio correre a digiuno o dopo colazione?

Il dilemma per molti è se correre a digiuno oppure no. Se corri a stomaco vuoto l'energia necessaria per compiere l'attività fisica viene pescata dalle riserve di grasso, aspetto che non lascia indifferente chiunque voglia mettersi in forma e perdere peso. Tuttavia, correre a digiuno, non è consigliabile per chi soffre di pressione bassa e per chi è ancora poco allenato. La corsa deve essere un'abitudine piacevole e quindi affrontata nella maniera più idonea per farti stare bene. Una barretta energetica o un po' di frutta secca prima di correre non potrà che influire positivamente sulla tua prestazione sportiva!