Perdere 10 kg in un mese: ecco come fare

Secondo gli esperti il dimagrimento sano e graduale non dovrebbe superare i 4 chili al mese, pertanto, calcoli alla mano, una perdita di peso salutare non dovrebbe andare oltre un chilo a settimana. I dietologi ci mettono in guardia infatti dalle diete dimagranti troppo veloci in quanto spesso impattano sulla massa muscolare e vanno anche a squilibrare il metabolismo facendoci recuperare rapidamente i chili persi a dieta terminata.

Secondo gli esperti queste sono le regole fondamentali per poter dimagrire gradualmente con risultati che si mantengono nel tempo.

Dimagrire 10 chili con una dieta sana

Evitiamo di saltare i pasti che aumentano l'appetito andando a squilibrare l'apporto calorico. Per evitare gli attacchi di fame facciamo uno spuntino a metà mattino e l'altro a metà pomeriggio qualche ora prima dei pasti principali. A seconda delle vostre preferenze potranno essere a base di frutta secca o di frutta di stagione.

Mastichiamo lentamente i cibi per facilitare la digestione. Regola tanto semplice quanto troppo spesso disattesa.

La dieta per dimagrire 10 chili deve essere sana ed equilibrata se vogliamo ottenere risultati nel tempo. Questo significa che i carboidrati non andranno eliminati del tutto, l'importante è scegliere le farine non raffinate e prodotti integrali. Le verdure saranno il contorno più presente per i nostri piatti in quanto ci forniscono fibre, vitamine e antiossidanti.

Limitiamo l'apporto della frutta scegliendo quella di stagione ed evitando quella più zuccherina. Saranno da evitare invece gli zuccheri semplici e i prodotti da forno. Le proteine fondamentali invece derivano dal consumo di carne, pesce, latticini magri e uova.

Per quanto riguarda i condimenti è bene utilizzare l'olio extravergine di oliva ma senza esagerare. Riguardo invece ai metodi di cottura quelle più sane solo al vapore, al forno, al cartoccio, alla griglia e alla piastra.

Un altro segreto perché la dieta dimagrante per perdere 10 chili possa avere successo è praticare abitualmente una attività fisica in quanto ci permette di mantenere attivo il metabolismo oltre che muscoli sempre tonici e definiti.

Dieta per dimagrire 10 chili: menù di esempio

A colazione a scelta caffè, tè oppure del latte scremato senza zucchero, con due fette biscottate con un cucchiaino di marmellata. In alternativa 4 biscotti secchi con un frutto a piacere

Come spuntino mattutino uno yogurt magro, oppure una manciata di frutta secca.

Pranzo: un minestrone di verdure ma senza le patate e una fetta di pane integrale.

Spuntino nel pomeriggio: un centrifugato di frutta o verdura o se preferiamo un frutto di stagione e un paio di noci o mandorle.

A cena: una porzione di carne bianca o pesce magro conditi con del semplice olio di oliva oppure un piatto di verdure crude o cotte accompagnato da un formaggio non grasso a scelta e una fetta di pane integrale.