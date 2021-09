Perdere 11 kg in 13 giorni si può con la dieta giapponese

I giapponesi evidentemente devono saperla lunga in fatto di dieta se hanno messo a punto un metodo che permette di dimagrire ben 11 chili in appena 13 giorni. Questo regime dimagrante è stato sviluppato dai dietologi della clinica Yaeks, quindi non si tratta di una dieta del momento o improvvisata per perdere qualche chilo. La durata di questa dieta può andare dai 7 ai 13 e fino ai 14 giorni. In questo articolo ci concentriamo sulla dieta dei 13 giorni. In questa dieta si privilegiano soprattutto gli alimenti a base proteica non solo pollo, pesce e uova ma anche i formaggi che sono ricchi di questo nutriente indispensabile, quali ricotta e kefir. Per i condimenti non è possibile utilizzare sale e zucchero e anche gli alimenti che lo contengono naturalmente, ad esempio le banane e l'uva. Per condire i cibi si privilegia l'olio di oliva. Tra le bevande è vietato l'alcol. Un'altra caratteristica di questa dieta è il numero dei pasti che è limitato a tre e non possono sostituirsi o essere combinati a proprio piacimento: colazione pranzo e cena, per cui non sono previsti gli spuntini tra un pasto e l'altro. Possiamo sostituire il tè al caffè in base alle nostre preferenze.

Di seguito la dieta giapponese dei 13 giorni col menù di ogni giorno:

Giorno 1 Colazione: una tazza di caffè senza zucchero. A pranzo 2 uova, cavolo stufato oppure se preferite una insalata di cavolo e del succo di pomodoro. A cena del pesce di mare a basso contenuto di grassi (200 grammi) ad esempio il merluzzo accompagnato da un'insalata di cavolo.

Giorno 2 Colazione: un caffè e un biscotto. A pranzo del pesce fritto o al vapore (100-20 grammi) accompagnato da un contorno insalata di cavolo fresco. A cena vitello (100 grammi) e un bicchiere di kefir.

Giorno 3 A Colazione del caffè. A pranzo delle zucchine fritte in olio di girasole. A cena: una fettina di vitello bollito 2 uova sode e una insalata di cavolo.

Giorno 4 A Colazione: caffè. A pranzo: un uovo crudo, accompagnato da tre carote grattugiate condite con olio d'oliva e un formaggio a pasta dura non più di 15-20 grammi. A cena: un frutto a scelta tra quelli consentiti

Giorno 5 A Colazione: Il caffè andrà sostituito con dell'insalata di carote fresca condita con del succo di limone e burro. A pranzo: pesce bollito (200 grammi) e un bicchiere di succo di pomodoro. A cena: frutta a scelta tra quelle consentita (200 grammi)

Giorno 6 A Colazione: caffè. A pranzo petto di pollo bollito (500 grammi) accompagnato da una carota o se preferite da una insalata di cavolo. A cena: due uova sode, carote crude grattugiate (200 grammi) da condire con un pizzico di olio d’oliva.

Giorno 7 Colazione: tè verde che andrà a sostituire il caffè. A pranzo bollito di vitello (10 o 20 grammi) e un frutto a scelta. A cena si può scegliere tra le opzioni proposte per i giorni precedenti eccetto che per il terzo giorno.

Giorno 8 Colazione: tè verde. A pranzo filetto di pollo bollito (400-500 grammi) accompagnato da insalata di cavoli o carote. A cena due uova sode e carote grattugiate (200 g.) condite con succo di limone e olio d’oliva.

Giorno 9 A Colazione dell'insalata di carote condita un paio di gocce di succo di limone. A pranzo: 500 g di pesce bollito (500 grammi) a cui aggiungere più un bicchiere di succo di pomodoro. A cena: un frutto a scelta.

Giorno 10 Colazione: caffè. A pranzo: un uovo crudo, un’insalata di tre carote bollite da aromatizzare con burro e una fetta di formaggio duro. A cena: frutta a scelta non zuccherata.

Giorno 11 Colazione: caffè e due biscotti. A pranzo: zucchine fritte. Cena: due uova, manzo (200 grammi), e un'insalata di cavolo.

Giorno 12 Colazione: caffè. A Pranzo: del pesce fritto e un'insalata di cavolo. A Cena: un pezzo di manzo bollito (all'incirca 200 grammi) e un bicchiere di kefir.

Giorno 13 Colazione: caffè. A pranzo: due uova sode, un'insalata di carote e cavolo e un bicchiere di succo di pomodoro. A cena: del pesce fritto o bollito (200 grammi).

Tra i vantaggi di questa dieta vi è senza dubbio il fatto che dia una sferzata al metabolismo e quindi facilita la perdita di peso anche se in effetti a perdersi sono soprattutto i liquidi in eccesso. Gli esperti non la definiscono una dieta equilibrata quindi può essere praticata non più di una o due volte all'anno e inoltre non può avere una durata superiore alle due settimane e può richiedere il ricorso a un supplemento di vitamine. Inoltre non è specificata la quantità di olio di oliva da utilizzare e questo potrebbe portare a un uso generoso dello stesso con conseguenze sulla perdita di peso. Una volta terminata, bisognerà reintrodurre gradatamente gli alimenti banditi e anche del sale e dello zucchero, sempre poco alla volta.