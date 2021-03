Pesce per la dieta: quale scegliere?

Consumare pesce magro è un toccasana per la salute anche per chi ha qualche chilo da perdere e quindi intende mettersi a dieta. Il pesce magro in effetti è un ottimo alimento da inserire nell'ambito di una dieta bilanciata perché contiene molte sostanze benefiche per la nostra salute. D'altronde al pesce, in particolare sia quello magro che quello grasso, sono riconosciuti numerosi benefici per la salute.

L'elevato apporto proteico e lo scarso apporto di grassi lo rendono un alimento ideale per chi è a dieta sia se vuole dimagrire che per chi voglia mantenere il peso forma nel tempo. Si tratta di un alimento che ci apporta molti nutrienti indispensabili per la nostra salute, in particolare ci fornisce un ottimo contributo proteico, vitamina D e vitamine del gruppo B, vitamina B12, gli acidi grassi vedi gli omega-3, e anche minerali quali selenio e iodio. La vitamina D in particolare oltre che essere importante per le ossa, sarebbe in grado di prevenire alcune forme di tumore. La luce solare ne aiuta la produzione, ma in caso di scarsa esposizione si può andare incontro a una carenza che si può contrastare consumando del pesce grasso. Il pesce contiene anche lo iodio più di qualsiasi altro alimento. Lo iodio è molto importante perché mantiene la salute della tiroide che produce ormoni indispensabili che regolano il corretto funzionamento del metabolismo, una sua eventuale carenza può essere causa di crescita ridotta e dello scadimento delle funzioni cognitive. Anche il selenio contenuto nel pesce contribuisce a regolare il metabolismo e ci protegge contro l'ossidazione. La vitamina E è un antiossidante naturale che contrasta la formazione dei radicali liberi che favoriscono l'invecchiamento cellulare.

Da non trascurare che a fronte di tutti questi benefici il pesce è anche un alimento poco calorico che quindi si sposa benissimo se siamo a dieta. Ovviamente se vogliamo seguire una dieta mirata e programmata e quindi scegliere i cibi più idonei per una dieta corretta è indispensabile sempre rivolgerci a un professionista in questo settore, un dietologo o un nutrizionista, che saprà consigliarci per il meglio.

I grassi omega-3 contenuti sia nel pesce magro che in quello grasso ad esempio salmone, acciughe sardine, diminuiscono in maniera significativa il rischio di patologie cardiovascolari. In particolare gli esperti per beneficiare a pieno di tutte le qualità del pesce consigliano di mangiarne 1 o 2 volte a settimana 80-100 grammi. Non va dimenticato che gli omega-3 sono anche indispensabili per far sviluppare il sistema nervoso e cerebrale del bambino, pertanto il pesce rientra tra gli alimenti indicati per le donne incinte. Perché il pesce mantenga inalterate le sue caratteristiche nutrizionali è fondamentale anche la cottura, in particolare è da prediligere quella al forno, alla griglia, al vapore o in acqua.

Pesce magro pesce grasso: come riconoscere le differenze

Se prendiamo come riferimento il contenuto di grassi, i pesci si possono distinguere in pesci molto magri, ovvero quelli che presentano una percentuale di grasso inferiore all'1% per esempio nasello, gambero o la razza.

Magri (grassi compresi tra 1 e 3%), ad esempio spigola, palombo, rombo, sogliola, seppia, calamaro, cozze, vongole, e aragosta.

Tuttavia riguardo ai molluschi e ai crostacei va precisato che sebbene facciano parte di questa categoria, se consumati in eccesso possono essere causa di un aumento del colesterolo.

Semigrassi con grassi compresi tra il 3 e il 10% ad esempio tonno, dentice, la sarda, la triglia, il tonno, il sarago e pesce spada. Grassi con lipidi che superano il 10% ad esempio il salmone, l'anguilla, lo sgombro, l’aringa.

Il consumo di pesce azzurro (vi rientrano alici, aringhe, sardine, sgombri) grazie al suo contenuto di acidi grassi polinsaturi è molto indicato per proteggerci dall'eccesso di colesterolo nel sangue che può aumentare il rischio di infarto, ictus, arteriosclerosi, e malattie neurodegenerative.

In conclusione considerati gli aspetti benefici per la salute, è importante che il pesce faccia parte della nostra dieta, a maggior ragione se dobbiamo dimagrire qualche chilo, perché si tratta di un alimento che presenta un minor contenuto di grassi rispetto alla carne e inoltre sono grassi benefici per il nostro organismo che non è in grado di produrli in via autonoma.