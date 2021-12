Pizza e dieta vanno d'accordo: ecco come

La pizza è sicuramente uno dei piatti preferiti da molti di noi, ma la si ritiene anche un pasto piuttosto calorico da evitare se siamo dieta. Pertanto se stiamo seguendo una dieta dimagrante riteniamo che dobbiamo escluderla dal menù alimentare perché pensiamo che ci faccia ingrassare. In realtà secondo gli esperti non è così, perché seguendo alcuni accorgimenti la pizza può rientrare tra gli alimenti che possiamo consumare nella dieta quotidiana. Ecco come.

Dieta della pizza

Esiste in effetti proprio una dieta della pizza che possiamo seguire per un mese adottando alcuni accorgimenti. Evitiamo le pizze al taglio o quelle surgelate al supermercato. Puntiamo piuttosto su una pizza di qualità che quindi non può prescindere dagli ingredienti. L'importante, secondo gli esperti, è di scegliere la qualità più alta possibile a partire da ogni singolo ingrediente: dalla farina e quindi l'impasto, ai condimenti.

Un altro suggerimento è quello di variare la pizza e quindi di non fossilizzarci sempre sulla stessa. D'altronde esistono pizze per tutti i gusti. Ad esempio possiamo scegliere la classica margherita con pomodoro, mozzarella e basilico, oppure optare per una pizza coi nostri ingredienti preferiti, in ogni caso è sempre consigliabile privilegiare ortaggi e verdure, quindi via libera a zucche, spinaci, pomodori, zucchine, peperoni, melanzane.

Oggi invece anche per quanto riguarda la pizza esiste una certa approssimazione: ad esempio di certo non rientrano nella dieta della pizza quelle industriali che sono preparate con ingredienti di non buona qualità: farine raffinate, ingredienti ipercalorici quali salsiccia e bacon, pancetta e formaggi grassi. Una pizza del genere fa senz'altro lievitare le calorie e quindi non è adatta a una dieta dimagrante. Una pizza con questa tipologia di ingredienti può arrivare infatti fino a 1000 -1500 Kcal rispetto alle 700-800 di una semplice margherita!

Un altro dei segreti per gustare una pizza che non ci faccia aumentare di peso è si scegliere quelle che hanno una corretta proporzione tra carboidrati e proteine.

E' preferibile consumarla a pranzo, la cena invece sarà leggera. Se ad esempio abbiamo mangiato la pizza a pranzo, a cena possiamo mangiare delle zucchine ripiene o degli spinaci o una frittata con le patate oppure ancora una insalata di verdure a vostra scelta. La dieta della pizza prevede anche degli spuntini tra un pasto e l'altro, l'importante è che siano a base di frutta e verdura.

Un altro accorgimento è di mangiare un'insalata mista o un piatto di verdure grigliate prima della pizza perché le fibre contenute nella verdura limitano l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi presenti nella pizza.

Riguardo al discorso calorico è molto semplice limitare le calorie: evitiamo le pizze che hanno come ingredienti gli affettati (salame, speck, prosciutto) oppure i condimenti calorici e preferiamo invece le pizze della tradizione, ad esempio la pizza margherita.