Pollice verde e pandemia: la riscoperta della cura del giardino

La pandemia provocata dalla diffusione del COVID-19 ha stravolto abitudini e stili di vita, imponendo una nuova routine nel rispetto delle restrizioni funzionali al contenimento del contagio. In questa prospettiva, l’ambiente domestico ha riacquistato una nuova centralità, divenendo, al contempo, residenza, luogo di lavoro e di svago, soprattutto durante i periodo in cui le limitazioni sono state inasprite. Di conseguenza, in molti hanno riscoperto la cura della casa e del giardino, non solo per impegnare il proprio tempo in mancanza di alternative ‘sociali’, ma anche per rendere più accogliente l’ambiente in cui trascorrere la maggior parte del proprio tempo.

Il giardinaggio in lockdown

Secondo i dati raccolti da YouGov a marzo dello scorso anno, all’inizio del lockdown nazionale, il giardinaggio e, più in generale, il fai da te erano particolarmente diffusi presso la popolazione italiana. Dal sondaggio è emerso come il 59% degli italiani sia impegnato in almeno un’attività manuale domestica; il 32% del campione ha dichiarato di dedicarsi al giardinaggio (con una leggera prevalenza femminile); quest’ultimo, per il 34% degli interpellati, rappresenta anche un’attività da svolgere con i figli. Più in generale, durante il periodo di maggiori restrizioni, giardinaggio, bricolage e manutenzione domestica hanno rappresentano una valvola di sfogo per alleggerire lo stress derivante dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte alla vita sociale. Dopo le riaperture estive, in autunno l’emergenza sanitaria è tornata a riacutizzarsi e, di conseguenza, è nuovamente aumentato il tempo medio trascorso all’interno delle mura domestiche, anche per via dell’introduzione del sistema di restrizioni ‘a colori’ per le singole regioni. Di conseguenza, durante il periodo tra l’autunno e l’inverno, la possibilità di dedicarsi al giardinaggio domestico ha rappresentato un’alternativa ad altri modi per trascorrere il tempo in casa durante i periodi in cui le misure restrittive erano più severe.

Il fai da te per la cura del giardino

La manutenzione dei giardini e degli spazi verdi varia a seconda dei periodi dell’anno e delle specie vegetali messe a dimora. La maggior parte di queste ultime non necessita di cure particolare durante i mesi invernali, fatta eccezione per la potatura e la rimozione delle parti secche. Stesso discorso vale anche per le sempreverdi, con la differenza che - di tanto in tanto - è necessario rimuovere il fogliame o realizzare una pacciamatura.

Le aiuole e le aree ricoperte da manti erbosi, invece, necessitano di cure mirate; nel primo caso, molto dipende dai fiori messi a dimora almeno un anno prima. Quelle più delicate, devono essere protette dal vento e dal freddo, oltre ad essere ‘alleggerite’ - se necessario - da foglie e fiori secchi.

Più complessa, invece, è la gestione del prato, sia si tratti di manutenzione ordinaria sia della semina di un nuovo manto erboso. Nel primo caso, gli interventi previsti variano in base al periodo dell’anno: l’irrigazione si concentra maggiormente nei mesi caldi, mentre il rinfoltimento delle zolle va fatto principalmente in autunno. Le rasature devono essere regolari, così come la rimozione dei residui del taglio e del fogliame che si accumulano sul prato.

Per seminare un prato, grande e piccolo che sia, occorre un’adeguata preparazione. Il terreno edve essere morbido, traspirante e caratterizzato dal giusto grado di acidità (il PH non deve essere né troppo alto né troppo basso): in caso di necessità, esistono prodotti specifici come il nitrato di calcio (per terreni troppo acidi) o il solfato ammonico, per quelli troppo alcalini. La semina vera e propria va effettuata tra settembre e ottobre; è importante, per la crescita di un manto compatto e duraturo, scegliere semi di qualità: a tale scopo è possibile rivolgersi ad e-commerce specializzati come MyGreenHelp per scegliere ed acquistare le sementi online, in base al tipo di prato che si vuole mettere a dimora.