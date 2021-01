Principe Filippo verso i 100 anni, con la dieta ricca di asinello

Londra - Uova strapazzate con la pancetta e il sapore forte dell'eglefino o asinello: è la dieta del principe Filippo di Edimburgo. Ma cosa è l'asinello di cui è tanto ghiotto il principe consorte? L'egelfino è conosciuto anche come asinello o con il nome inglese haddock, è un pesce d'acqua salata, appartenente alla famiglia dei Gadidae.

Molto simile al merluzzo come aspetto generale ma con corpo più alto ed occhi molto più grandi. Anche la testa è più massiccia mentre il barbiglio sul mento è piccolo. Le pinne dorsali sono tre, le pinne anali due, la pinna caudale è ampia e con una piccola intaccatura centrale. La linea laterale è dritta e nera, ben visibile. Il colore è argenteo, beige o olivastro sul dorso, con una macchia nera rotonda molto ben visibile all'altezza delle pinne pettorali, che costituisce un carattere sicuro per il suo riconoscimento. Può raggiungere il metro di lunghezza ma solitamente è più piccolo del merluzzo.

Il compleanno di Filippo

La data da segnare sul calendario è il 10 giugno, quando diventerà centenario il principe Filippo Mountbatten, duca di Edimburgo, principe Grecia e Danimarca, Lord High Admiral della Royal Navy, nato a Corfù, nipote del re di Grecia Costantino I della casata degli Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Con i 100 anni incrementerà il record di maschio più longevo della famiglia reale: davanti ha solamente Alice, duchessa di Gloucester, morta a 102 anni e Regina Madre che ha resistito fino a 101 anni. E inoltre: l'adorato nipote Harry parteciperà al compleanno insieme alla moglie Maghan Markle attraversando l'America e l'Atlantico?

Il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II dal 1947, ha praticato con discreto successo il polo (giocato fino ai 50 anni), il cricket e il canottaggio.

Secondo la dottore della casa reale Anna Hemming tra i "segreti" del principe c'è una golosa dieta che include uova, haddock affumicato e omelette, tutti ricchi di proteine. E poi determinante, con l'avanzare dell'età - come abbiamo visto anche nella serie cult Netflix "The Crown" - intensificare le pause di relax. Tutto relativo, comunque, perché il principe Filippo, che ha fatto in Marina la seconda guerra mondiale, è andato in pensione solo quattro anni fa quando ha del tutto rinunciato ai compiti di rappresentanza che per dovere gli spettavano.