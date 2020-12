Prodotti per dimagrire velocemente: funzionano davvero?

Alcuni prodotti in effetti possono aiutarci a dimagrire purché seguiamo una dieta sana ed equilibrata e pratichiamo dell'attività fisica. Questi prodotti per dimagrire rappresentano in ogni caso un complemento e non una sostituzione del percorso dietetico di tutti i giorni. Per dimagrimento intendiamo la diminuzione dell'accumulo di strato adiposo responsabile di qualche chilo di troppo di cui ci vogliamo liberare. In commercio in effetti esiste una vasta gamma di prodotti per dimagrire. Li troviamo sotto forma di capsule e compresse che contengono i principi attivi estratti dalle piante.

Prodotti naturali per dimagrire: quali sono

Le piante officinali in particolare hanno effetto nel sopprimere l'appetito, drenare i liquidi in eccesso e nel contempo promuovere la diuresi, modulare l'assorbimento degli zuccheri e del metabolismo lipidico.

Molto interessanti sono i prodotti fitoterapici drenanti perché disintossicano l'organismo. Questi prodotti dimagranti drenanti ci aiutano quindi sia ad eliminare i liquidi che gli scarti metabolici attraverso i reni. Tra questi sono da segnalare la Pilosella che possiamo trovare in capsule o compresse oppure in tisana, che viene molto utilizzata per contrastare la ritenzione idrica in quanto ha un effetto diuretico che è utile anche in caso di cellulite, caviglie gonfie, ritenzione idrica, gonfiore degli arti inferiori. L'utilizzo della betulla, in particolare della linfa, è indicato invece qualora l'aumento del peso deriva dall'impiego di alcuni farmaci ad esempio terapie ormonali o cortisoniche o per ipercolesterolemia o iperuricemia. Comunque è indicata anche in generale per chi gode di buona salute per eliminare scorie e liquidi in eccesso.

Prodotti brucia-grassi per dimagrire

Si chiamano così perchè stimolano l'organismo a produrre calore. Con questo processo metabolico utilizziamo le riserve di tessuto adiposo. In particolare abbiamo la Garcinia, pianta tropicale di cui si utilizza la buccia del frutto, che viene considerata un brucia grassi naturale soprattutto nella tradizione delle popolazioni asiatiche. In particolare la si trova in molti integratori per la perdita di peso. Riduce il senso di fame e la produzione di colesterolo e trigliceridi. Tuttavia stando agli studi effettuati la reale efficacia della garcinia per dimagrire è ancora in discussione.

Il Citrus Aurantium, arancio amaro, albero sempreverde originario della Cina è un fitocomplesso che si trova nella scorza del frutto dell'arancio amaro. In particolare contiene la sinefrina, ovvero un mix di alcaloidi in grado di accelerare il metabolismo e quindi utile per bruciare i grassi. In particolare attiva la lipolisi e la termogenesi.

Il fucus è un'alga bruna in grado di stimolare il metabolismo e la termogenesi. Contiene iodio, per cui stimola alcune funzioni della tiroide, ma proprio per questo motivo non è adatto a tutti. Non esistendo studi condotti sull'uomo l'efficacia clinica resta ancora da chiarire.

La Rhodiola rosea trova molteplici impieghi, ad esempio la si utilizza per combattere la stanchezza mentale e lo stress, tuttavia può aiutare per via indiretta anche a dimagrire. E' in grado infatti di aumentare la produzione del neurotrasmettitore della serotonina e quindi di diminuire gli attacchi di fame compulsiva.

Prodotti per dimagrire che stimolano il metabolismo

Il the verde si ricava da un arbusto sempreverde originario della Cina. Questa bevanda dalla storia plurimillenaria grazie alla presenza delle catechine e di altre sostanze dall'effetto simile, è in grado di modulare il metabolismo di carboidrati e lipidi e quindi in questo modo ci aiuta a dimagrire. Nel caso del thè esistono studi in letteratura medica che ne suffragano l'utilità per perdere peso.

Anche il guaranà, l'eleuterococco, il ginseng, grazie alla presenza della caffeina, hanno un effetto stimolante sul metabolismo che facilita la perdita di peso.

Prodotti depurativi per dimagrire

I prodotti naturali depurativi invece sono in grado di favorire un processo di disintossicazione dell'organismo da tossine e scorie. In questo senso aiutano anche il prezioso lavoro dei reni nell'espellere le sostanze nocive per la salute. In tal modo rendono più efficaci i trattamenti per dimagrire. Sono prodotti naturali depurativi per dimagrire il tarassaco, il cardo mariano e il carciofo.

Prodotti anti-fame per dimagrire

Vi sono poi degli integratori che sono in grado di aumentare il senso di sazietà. Questi integratori hanno come base la fibra alimentare, in particolare di Glucomannano che è in grado di espandersi nello stomaco. L'aumento di volume nello stomaco ci aiuta a raggiungere prima il senso di sazietà.

Ma questi prodotti per dimagrire velocemente funzionano davvero?

Dimagrire velocemente in realtà può accadere solo nel paese dei balocchi ma non nella realtà, a meno che non seguiamo diete drastiche e squilibrate che sì ci fanno perdere peso in fretta, ma ce lo fanno riacquistare altrettanto rapidamente una volta smesse. Dimagrire troppo velocemente inoltre può causarci problemi di salute a causa di carenze nutrizionali e anche procurarci inestetismi quali cellulite e smagliature. Il modo migliore per dimagrire è quindi di seguire una dieta varia ed equilibrata che comprenda quotidianamente un buon apporto dei nutrienti essenziali, in particolare vitamine, sali minerali e antiossidanti che ci derivano dal consumo di frutta e verdura. Anche la cottura degli alimenti è importante: in questo senso la cottura alla griglia, al vapore è da preferirsi rispetto ad altre modalità di cottura. Come condimento meglio utilizzare l'olio di oliva al posto del burro. Pertanto queste erbe e prodotti dimagranti possono raggiungere il loro scopo solo se si accompagnano a una dieta adeguata a cui associare un'attività fisica regolare. Insomma scorciatoie o pillole miracolose per dimagrire non esistono!