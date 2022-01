Radicchio: i benefici nelle diete ipocaloriche

Il radicchio, benefici e proprietà incredibili, una mano santa per chi soffre di diabete e colesterolo e indicato nelle diete ipocaloriche

Il radicchio è un ortaggio della stagione fredda che può dare molte soddisfazioni in questo senso, a partire dalla versatilità che lo rende l’ingrediente perfetto in tante ricette diverse. C’è chi ama il radicchio alla follia per la sua punta di amaro e chi diversamente proprio per questo non lo sopporta. Fatto sta che il radicchio è protagonista della nostra cucina ma la sua bontà non si ferma a questo.

Sarebbe più corretto parlare di radicchi, invece che di radicchio, in quanto ne esistono diverse varietà. Radicchio rosso, radicchio bianco, o viola, sono diverse le varietà che si possono utilizzare, valorizzando al meglio le diverse caratteristiche di ogni tipo. Quale che sia la vostra scelta, le proprietà del radicchio rimangono invariate e vanno conosciute, perché importanti per il nostro organismo. Appartiene alla famiglia delle cicorie ed ha una stagionalità molto ampia, così che è possibile gustarlo quasi tutto l’anno. La varietà più nobile è il radicchio rosso di Treviso che si ammanta anche del marchio IGP. Il radicchio apparve per la prima volta in Italia nel XVI secolo, come cibo dei poveri, ma ben presto divenne un ortaggio pregiato e ricercato.

Le proprietà benefiche del radicchio

L’amarognolo del radicchio è dato dai guaianolidi in esso presenti. I guaianolidi hanno molteplici benefici, sono antinfiammatori, vasoprotettivi ed hanno una forte azione depurativa ed epatoprotettiva.

Sono molto ricchi di fibre non solubili, le quali, con il giusto apporto di acqua favoriscono il corretto transito intestinale. Inoltre, l’elevato contenuto di inulina, abbassa gli zuccheri nel sangue ed è quindi consigliato per coloro che sono affetti da diabete di tipo 2.

È ricco di fitosteroli, sostanze in grado di abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Grazie ai polifenoli ed in particolare le antocianine, il radicchio ha anche una potente azione antiossidante, antinfiammatoria e antiaggregante delle piastrine.

Il radicchio risulta ricco anche di vitamine e minerali tra cui le vitamine del gruppo B e vitamine C, E e K nonché potassio, fosforo, zinco, magnesio, sodio, ferro e calcio. Contiene anche triptofano, un rilassante del sistema nervoso utile contro l’insonnia.

Proprietà del radicchio: indicato nelle diete ipocaloriche

Benefici a livello gastro-intestinale

L’elevato contenuto di acqua, unitamente alla fibra presente, favorisce la funzionalità intestinale. “Per questo il radicchio è utile anche in caso di stipsi, mentre la presenza di inulina mantiene in salute il colon, promuovendo la crescita della flora intestinale e inibendo la proliferazione di batteri che sono invece nocivi al nostro organismo”. Inoltre, la sostanza amara presente nel radicchio stimola la produzione di bile, favorendo la digestione, in particolare quella dei grassi, e sostenendo la funzionalità del fegato, che si mantiene così sano ed efficiente.

Utile in caso di diabete

Si tratta di un ortaggio consigliato anche nella dieta per diabete di tipo II, come anticipato, sia perché l’inulina che contiene aiuta a regolare la glicemia, sia perché la fibra presente trattiene gli zuccheri presenti nel sangue.

Aiuto per le ossa

Tra le proprietà del radicchio i medici sottolineano anche l’utilità per l’apparato scheletrico. Infatti, la presenza di calcio e ferro favorisce il metabolismo delle ossa, rafforzandole, mentre la vitamina K è utile per la formazione di nuovo tessuto osseo e per la densità ossea.

Il radicchio in cucina

In cucina è molto versatile in quanto si può consumare sia crudo che cotto. I modi per cucinarlo sono molteplici: vapore, al forno, in padella o alla piastra.

Esistono numerose ricette che hanno il radicchio come ingrediente principale, tra le più golose: risotto al radicchio trevigiano IGP, lasagne al radicchio. È inoltre un ottimo ingrediente per to