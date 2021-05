Prova costume: 9 regole per tornare in forma

L'estate, sia pure a piccoli passi, si avvicina. In questo articolo vi suggeriamo come arrivarci in forma per la famigerata prova costume. In realtà più che dimagrire in senso proprio che richiede più tempo, possiamo però contrastare la ritenzione idrica e quindi sgonfiarci. In effetti si tratta di adottare piccoli accorgimenti che però realmente possono darci dei risultati tangibili in poco tempo.

Prova costume: 9 trucchi per superarla

1) Bere molta acqua. Il primo suggerimento da parte degli esperti è migliorare l'idratazione. Per ottenere questo risultato è sufficiente bere di più. Il mattino a digiuno prima ancora della colazione possiamo bere un bicchiere d'acqua tiepida e limone e per il resto della giornata bere piccoli sorsi. Bere di più, oltre che migliorare l'attività del metabolismo ci aiuta anche a contenere gli attacchi di fame, spesso si tratta solo di un maggiore bisogno di idratazione, per cui basta un bicchiere d'acqua fresca.

2) Non saltate la colazione perché non fa affatto dimagrire. Cominciare la giornata con un mix di nutrienti essenziali quindi cereali, proteine e ruta è importante per stimolare il metabolismo e quindi perdere peso. Sempre in ambito dietetico è importante mangiare poco ma spesso, un piccolo segreto per mantenere attivo il metabolismo, quindi non saltiamo i pasti che è una abitudine tutt'altro che salutare. L'ideale è fare 5 pasti al giorno: colazione pranzo cena e 2 spuntini.

3) Riduciamo il sale. Usiamolo solo in cottura e non sulle vivande. Il sale è contenuto in molti alimenti, quindi per un po' di tempo' evitiamo di mangiare salumi e formaggi stagionati ma anche pizze, snack salati, patatine, e prodotti in scatola. Una dieta povera di sodio ci aiuterà a sgonfiarci.

4) Cereali. E' bene consumarli sia a colazione che a pranzo. I carboidrati non vanno eliminati, li possiamo sostituire con il riso integrale che ci fornisce un ottimo apporto di fibre e vitamine che non solo ci aiutano mantenerci sazi per più tempo ma favorisce anche l'eliminazione degli elementi di scarto quali scorie e tossine.

5) L'insalata mista. E' un cibo perfetto per la stagione estiva. L'importante è che sia presente la verdura a volontà, proteine magre quindi pesce o carni bianche, erbe aromatiche, uova soda, un filo di olio extra vergine di oliva e aceto di mele. Da evitare gli ingredienti che farebbero lievitare le calorie del nostro pasto e quindi da bandire maionese, wurstel, formaggi stagionati e salumi.

6) Eliminare le fonti alcoliche, quindi non solo i superalcolici, birra, cocktail ma non facciamo l'errore di sostituirli coi cocktail analcolici credendo che siano innocui, contengono infatti molto zucchero e quindi non possono rientrare in un'idea sana ed equilibrata.

7) Attività fisica. Il segreto per arrivare in forma alla prova costume non comprende solo una dieta sana equilibrata ma anche la pratica di un'attività fisica. In particolare se vogliamo raggiungere buoni risultati in poco tempo questa dovrebbe essere la routine dell'allenamento: camminare a passo svelto per almeno 30 minuti, corsa, nuoto o bicicletta come attività aerobica da alternare ad esercizi per tonificare i muscoli ad esempio sollevare piccoli pesi.

8) E' importante anche dormire almeno 8 ore per notte in quanto anche durante il sonno contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è vero che non si perdono le calorie, ne perdiamo circa 50 kcal all'ora. Insomma un buon sonno ci farà alzare al mattino ristorati e anche di buonumore.

9) Stiliamo un diario alimentare settimanale che ci sarà molto utile anche quando andiamo fare la spesa al supermercato. In effetti non bisognerebbe mai farla a stomaco vuoto, si rischia sempre di esagerare comprando cose non effettivamente utili al nostro percorso dietetico. In questo modo possiamo tenere sotto controllo le calorie.