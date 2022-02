La dieta di Sabrina Ferilli, scopri i segreti che le hanno permesso di sfoggiare una forma fisica invidiabile a Sanremo 2022. Volete essere belle e in forma come la splendida attrice romana Sabrina Ferilli? Scopriamo insieme i segreti della sua dieta.

In molti ieri sera seguendo il Festival si saranno chiesti: Qual è la dieta di Sabrina Ferilli?

La dieta di Sabrina Ferilli: ecco quali sono tutti i segreti di bellezza della celebre attrice. Cosa mangia e come si mantiene in forma

Sabrina Ferilli negli anni è sempre stata considerata una delle donne più belle e seducenti del mondo dello spettacolo e del cinema italiano, ma vi siete mai chiesti qual è la dieta che l’attrice segue nel quotidiano?

Attrice e personaggio televisivo tra i più amati, ieri sera, Sabrina Ferilli ci ha fatto sognare fasciata nei due lunghi abiti da sera, sfoggiati durante la serata Finale del Festival di Sanremo. Ma qual è la dieta di Sabrina Ferilli?

Sabrina Ferilli è stata ed è ancora oggi, con i suoi 57 anni di età, una delle icone di bellezza del nostro Paese. Un fisico sinuoso e pieno di curve afrodisiache, una simpatica tipica romana ed una bravura che non ha paragoni, come abbiamo visto anche sul palco della Kermesse Italiana. Quest’anno, per la sua seconda volta nel corso della sua carriera, è stata all’Ariston come co-conduttrice di Amadeus, fortemente voluta dal figlio del presentatore per Sanremo2022 che ha visto vincitore il brano Brividi, cantata da Mahmood e Blanco: la canzone di Sanremo 2022 sulla voglia di amare, fuggire e la paura di sbagliare

E’ toccato a lei chiudere, accanto al direttore artistico, la quinta ed ultima puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo incantando tutti con i suoi outfit ed una forma fisica eccezionale.

Solo genetica? Nient’affatto! Sabrina si tiene in forma e vi sveliamo come.

La dieta di Sabrina Ferilli: tutti i suoi segreti per avere una perfetta forma fisica

Qual è la dieta che segue Sabrina Ferilli e quali i cibi che le permettono di mantenersi in super forma?

È stata proprio lei a rispondere e a precisare più volte che non segue nessuna dieta in particolare, anzi. La Sabrinona nazionale non è un’amante delle diete, ama cucinare e mangiare.

E allora come si tiene in forma?

Con lo sport: “Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio. Mai fatta una dieta.

A tavola non accetto privazioni” ha detto in una vecchia intervista.

Tra i suoi piatti preferiti ci sono la pasta alla carbonara, da romana doc, e la parmigiana. La Ferilli da buona forchetta preferisce puntare tutto sull’attività fisica piuttosto che avere restrizioni a tavola. Inoltre, ama mangiare sano ed equilibrato, evitando grassi e una quantità eccessiva di carboidrati, che la aiuta a mantenersi in forma senza eccessivi sacrifici.

Sabrina Ferilli e lo sport

Nello specifico la Ferilli pratica lo strike zone, una specifica disciplina che tramite una serie di esercizi mirati come movimenti dinamici e posturali, rafforza i muscoli e permette di allungare la figura. Si combinano, ad esempio, posizioni di yoga ed esercizi di forza a terra.