Quali sono gli alimenti che fanno ingrassare di più?

Indubbiamente vi sono alimenti più calorici di altri di cui bisogna tener conto se vogliamo rimanere in forma e che sarebbero proprio da escludere dal nostro menù dietetico se invece abbiamo qualche chilo da dimagrire. In questo articolo andiamo a considerare quali sono, ci saranno anche delle sorprese perché scoprirete tra agli alimenti che fanno ingrassare alcuni insospettabili. Alimenti quali le patatine fritte, i gelati, i dolci, certi condimenti si sa che fanno ingrassare, invece altri cibi considerati sani in realtà non sono così innocenti come pensiamo.

Alimenti che fanno ingrassare

Le patatine fritte come è facilmente intuibile risultano tra gli alimenti che ci fanno maggiormente ingrassare e quindi sono da evitare se stiamo a dieta. In particolare sono da evitare quelle da fast food, ma anche se le friggiamo in casa con olio d'oliva riduciamo i danni ma rimane comunque un alimento fritto di certo non benefico per la salute.

Per quanto riguarda invece la carne bisogna fare un distinguo: quella rossa ovvero di maiale e bovina è ricca di grassi e colesterolo quindi sarebbe meglio evitarla o ridurne il consumo a non più di una volta a settimana, mentre le carni magre ad esempio pollo e tacchino, secondo gli esperti possono consumarsi con maggiore frequenza.

Da evitare anche i condimenti di origine animale, ad esempio il burro, la maionese, le salse già pronte che sono molto caloriche e quindi è inevitabile che ci fanno ingrassare.

I cereali raffinati, ad esempio pasta riso e pane non integrali, sono alimenti ad elevato indice glicemico che andrebbero sostituiti con quelli integrali o comunque bisognerebbe un consumo modesto. Da contenere anche il consumo degli zuccheri contenuti nei dolci gelato caramelle etc.

Da evitare snack e merendine che contengono grassi nocivi per la salute e zuccheri. Sempre per rimanere in tema di zuccheri sono da evitare le bibite gassate e zuccherate.

Vi sono poi anche degli alimenti che non si sospetterebbe mai che possano farci ingrassare. Ci riferiamo ad esempio a pasta e pane integrali che nel caso in cui siano industriali, quindi la tipologia che più facilmente troviamo nei supermercati, contengono la farina 0 e un derivato dalla crusca che hanno effetto nell'aumentare la glicemia.

Discorso analogo per i succhi di frutta industriali che sono ricchi di zuccheri che fanno impennare i livelli della glicemia.

La soia è un altro alimento considerato sano di cui però è sempre bene leggere le indicazioni che troviamo in etichetta, spesso non è biologica ed è geneticamente modificata. La presenza degli estrogeni potrebbe comportare degli squilibri a livello ormonale che facilitano l'assunzione di peso.