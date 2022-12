In Italia 9 milioni di persone ogni notte si girano e rigirano nel sonno, compromettendo, in modo più o meno determinante, la qualità della loro vita. Il sonno, che occupa circa un terzo della vita di ognuno di noi, è fondamentale perché ci assicura una buona salute fisica e mentale. Dormire poco causare stanchezza cronica, diminuzione dell’attenzione e della concentrazione e irritabilità, mentre una insonnia prolungata, può avere effetti dannosi. Ma quello che forse non sapevi è che alcuni sport sono meglio di altri per aiutare il nostro corpo a riposare meglio ogni notte! Scopri subito quali sono!

Quali sono gli sport che migliorano la qualità del sonno?

Una attività che è di aiuto per migliorare il riposo notturno è sicuramente lo sport. Secondo uno studio effettuato dai ricercatori della Oregon State University, esisterebbe infatti una correlazione tra esercizio fisico e qualità del sonno. Gli scienziati hanno monitorato un campione di 2.600 individui che per una settimana hanno svolto 150 minuti di attività fisica da moderata a intensa. I risultati non lasciano dubbi: la qualità del sonno di chi si allena con una certa costanza è decisamente migliore rispetto chi, allo sport, preferisce il divano. Sempre sulla base della ricerca, gli sportivi sarebbero soggetti a una minore sonnolenza diurna. Che male non fa.

Ma quali sono gli sport che ci aiutano a dormire meglio?

Secondo uno studio pubblicato sul magazine online Nature un allenamento aerobico intenso avrebbe un impatto più che positivo sulla qualità del sonno a onde lente, ovvero quello più profondo. La ricerca ha preso in esame un gruppo ristretto di soggetti sani, che non avevano mai praticato sport analizzando, oltre alle condizioni del sonno (focus dell’esperimento), l’alimentazione, il consumo di caffeina e di alcolici.

Gli individui, sei ore prima di coricarsi, si sono sottoposti a una sessione di corsa intensa (60% Vo2 massima) della durata di un’ora, mentre un sensore teneva monitorati eventuali cambiamenti metabolici dell’organismo.

Se inizialmente i volontari non hanno reagito bene allo sforzo fisico, riportando un peggioramento della qualità del sonno, l’analisi dell’elettrocardiogramma a cui sono stati successivamente sottoposti, ha rilevato l’esatto contrario. I processi fisiologici che stimolano un riposo profondo erano migliorati proprio dopo l’allenamento intenso. Gli scienziati hanno imputato questa discordanza al fatto che i soggetti presi in esame non fossero abituati all’attività fisica, condizione che, invece, il corpo pareva non disdegnare.

Attività aerobica al mattino o nel primo pomeriggio: ecco la scelta vincente!

Praticare un qualsiasi sport di tipo aerobico, come la corsa e il nuoto, per almeno 30 minuti 3/4 volte alla settimana ti aiuterà a riposare meglio. Se non sei un tipo particolarmente sportivo, ti basterà una semplice camminata a passo sostenuto!

Farlo durante le prime ore del mattino sarebbe la soluzione migliore, ma se i tuoi impegni te lo impediscono, cerca di terminare l’attività fisica almeno 4 ore prima di andare a dormire.

Attenzione però a non intraprendere una sessione intensa poco prima di andare a letto. Per essere sicuri di godere di tutti gli effetti benefici dello sport, è bene preferire sessioni due o tre ore prima di coricarsi. Una frequenza cardiaca aumentata e una temperatura corporea troppo alte non conciliano il sonno. Infine ci preme precisare che se la pratica di determinate attività sportive, così come tecniche di rilassamento posso essere utili per favore la qualità del sonno, alcuni tipi di insonnia posso essere trattati, e risolti, solo grazie all’intervento di uno specialista, che potrà consigliare strategie terapeutiche adeguate.