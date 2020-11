Quali sono i benefici del kiwi sulla pelle?

Il frutto del Kiwi è originario della Cina e si è diffuso in Europa solo alla fine del ‘900, esso ha molte proprietà: è un lassativo naturale, anti cancro, anti-raffreddore e infine un toccasana per la pelle. Soprattutto durante l'inverno, la protezione della pelle diventa quanto mai necessaria. Le temperature poco miti tipiche dei mesi invernali comportano infatti una maggior secchezza dell'epidermide.

Il kiwi è infatti uno dei frutti più ricchi di vitamina C, importantissima per la produzione di collagene, ossia la “struttura di sostegno” dei nostri tessuti e in particolare del derma. Oltre alla vitamina C, poi, il kiwi è ricco di vitamina E, che protegge dall'invecchiamento cellulare rallentando i processi. È per queste sue proprietà che molte creme e trattamenti di bellezza sono proprio a base di kiwi. Le sostanze che contiene riescono a prevenire le rughe grazie ai polifenoli che mantengono la cute elastica e morbida. Scopriamo come mai può essere considerato un alleato prezioso della bellezza.

Le proprietà e i benefici del Kiwi

Per soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamina C del nostro organismo, basta consumare un kiwi al giorno. La vitamina C è l’elemento più importante di questo frutto e per questo motivo, risulta molto utile nel prevenire e curare influenza e raffreddore e nel rinforzare il sistema immunitario.

In alcuni casi è stato impiegato come “alleato” nella terapia contro il cancro, contribuendo ad allungare la vita del paziente. Il kiwi è in grado di prevenire e alleviare i problemi circolatori connessi con la gravidanza, quali la pesantezza alle gambe, la teleangectasia, le vene varicose e le emorroidi. Ma non è tutto: combatte molte forme di anemia e la debolezza dell’organismo. Protegge anche il corpo dagli effetti dei radicali liberi, ritardando l'invecchiamento molto più dell'utilizzo di creme e integratori. Inoltre si è rivelato un ottimo protettore di denti, gengive e vasi sanguigni, avendo tra l’altro un ottimo potere cicatrizzante. L'acido ascorbico contenuto nel kiwi è in grado di trasformare il colesterolo in sali biliari, espellendo dall'organismo e la carenza di ascorbato nel sangue dei fumatori, viene riequilibrata dalle proprietà di questo frutto che si è rivelato anche molto utile contro la stipsi e la prevenzione della depressione, stanchezza cronica e disordini dell'apparato digerente. Infine la consistente presenza di calcio e fosforo, svolge un'azione protettiva sulle ossa, prevenendo e combattendo l’osteoporosi; gli specialisti consigliano anche il consumo di questo frutto per chi ha una pressione arteriosa elevata.

Raccomandazioni per l'utilizzo del kiwi

Il kiwi può essere assunto in numerose occasioni. Attenzione, però: il suo consumo può interferire con l’efficacia di diversi farmaci, come per esempio quelli per il controllo della pressione alta, ma anche gli anticoagulanti e gli antiaggreganti. In caso di terapia con questi medicinali, è opportuno avvisare il proprio medico di fiducia prima di iniziare ad assumere il frutto.