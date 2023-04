Quando tagliare i capelli secondo il calendario lunare?

Se state pensando di tagliare i capelli durante questo mese di maggio 2023, vi consiglio di leggere attentamente questo articolo, nel quale parleremo di fasi lunari e di come, seconde alcune credenze, influenzerebbero la salute dei capelli.



Capelli e calendario lunare: perché la luna influenza la chioma

Innanzitutto bisogna precisare che se ad esempio è scientificamente provato che la Luna influenza le maree, non c’è invece alcuna prova scientifica sull’influenza della Luna sui capelli. Nel corso degli anni però si sono sviluppate molte credenze, visto comunque lo stretto rapporto che c’è tra Terra e Luna. Una di questa credenze è appunto legata ai capelli, in pratica i moti lunari influenzerebbero la salute dei nostri capelli.

Conoscere quale influenza hanno le fasi della luna sui nostri capelli è davvero utile se si vuole mantenere un taglio o un colore più a lungo. La fase di Luna crescente e quella di Luna calante hanno rispettivamente effetti opposti sui nostri capelli e imparare a sfruttarle ha dei vantaggi concreti e immediati.

Luna crescente per una ricrescita più rapida

L'influenza delle fasi lunari gioca un ruolo fondamentale sulla crescita e lo sviluppo del mondo vegetale. Durante la fase di luna crescente, ad esempio, la loro vitalità è decuplicata. Ecco perché chi ha un orticello, non può prescindere dal fare attenzione ai movimenti lunari.

Allo stesso modo il corpo umano è anch'esso recettivo alle influenze lunari. Come le piante, l'attività cellulare del nostro organismo può essere condizionata dalla Luna. In merito a questo, non tutti la comunità scientifica è d'accordo, c'è chi nega questa influenza e chi invece la conferma.



Quando tagliare i capelli seguendo la fasi lunari nel 2023?

La stessa cosa accade per i capelli. Per avere dei bei capelli, un taglio che duri più a lungo o ancora una ricrescita più rapida, devi fare attenzione alle differenti fasi della Luna. In effetti durante il ciclo lunare alcune fasi sono più propizie di altre, quindi aspetta il momento giusto per andare dal parrucchiere.

A seconda dell'effetto che vuoi ottenere o del trattamento che intendi scegliere, è importante controllare le fasi lunari, se siamo in fase di Luna crescente o in fase di Luna calante.

Vuoi dare una spuntata ai capelli per eliminare quelli sfibrati e rovinati? Se vuoi avere una ricrescita rapida e capelli più forti sarà bene aspettare la fase della Luna crescente per farlo. Ricorda che la fase crescente è il periodo che intercorre tra la Luna Nuova e la Luna Piena.

Trattamenti per i capelli in fase crescente

La fase crescente della Luna è un momento di rinnovamento, in cui è consigliato trattare i capelli con maschere nutrienti e rigeneranti. Ad esempio la maschera della Kerastase è perfetta per riparare il capello e ridare elasticità e forza.

Colora i capelli in fase crescente, quando corpo e capelli sono al massimo della loro forma. Il colore durerà più a lungo.

Desideri avere capelli più folti? Tagliali quando la Luna transita in Leone o Vergine.

In caso di un taglio corto, per conservarlo quanto più tempo possibile e rallentarne la crescita, bisogna tagliare i capelli quando la Luna si trova in fase calante, ovvero tra la Luna Piena e la Luna Nuova. In questa fase i capelli ricrescono più lentamente.