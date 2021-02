Quanti minuti di cyclette al giorno bisogna fare per dimagrire?

Negli ultimi mesi, anche per via delle palestre chiuse a causa della Pandemia, ci è capitato spesso di fare esercizio fisico tutti i giorni. Ma poi i risultati, in termini di perdita di peso, non sono quelli sperati. O addirittura si finisce per ingrassare. Allenarsi con la cyclette è uno dei metodi più utilizzati per perdere peso, dimagrire e tornare in perfetta forma fisica. L’allenamento con la cyclette è un tipo di allenamento molto completo che va a coinvolgere tutto il corpo nello sforzo fisico, di conseguenza si tratta dell’allenamento perfetto se avete l’obiettivo di perdere peso. Comunque, prima di vedere dei risultati ben evidenti dovrete aspettare, non esistono allenamenti che permettono di ottenere risultati immediati.

Ecco quanti minuti di cyclette bisogna fare al giorno e quali sono i benefici

Per chi fa attività fisica tutti i giorni per tenersi in forma, e quindi non a livello agonistico, trenta minuti giornalieri di cyclette sono più che sufficienti. Ma nello stesso tempo è sbagliato tenersi in forma solo pedalando per tutta la settimana. E questo perché, da un lato, è vero che fare la cyclette apporta il beneficio di stimolare e di allenare non solo le gambe, ma anche i glutei e l’addome. Ma, dall’altro lato, per tutte le altre parti del corpo, è necessario variare l’attività fisica. Facendo, per esempio, la cyclette a giorni alterni. Per dedicarsi quindi nei restanti giorni, muniti semplicemente di un tappetino, alla ginnastica a corpo libero. Ed in particolare al cosiddetto allenamento total body.



Allenarsi con regolarità per perdere peso

Un altro aspetto importante è la regolarità. Se volete ottenere sei risultati evidenti dovrete allenarvi in modo regolare almeno per 3 volte a settimana. Inoltre le sessioni di allenamento dovrebbero durare almeno dai 30 ai 45 minuti e prevedere tre fasi ben distinte. Dovreste partire con la fase di risaldamento, proseguire con una fase più lunga a pedalata a ritmo costante e infine concludere con una fase di defaticamento.

Se volete perdere peso e desiderate ottenere dei risultati più veloci, potreste decidere di allenarvi anche tutti i giorni per almeno 1 ora al giorno. Questo tipo di allenamento vi permetterà di bruciare molte calorie e quindi di perdere peso molto più velocemente. Inoltre allenarsi regolarmente con la cyclette non solo vi aiuterà a raggiungere l’obiettivo di perdere peso, ma vi permetterà di ottenere anche numerosi benefici sia sul sistema cardio circolatorio che sul sistema respiratorio.



Per un’attività fisica giornaliera davvero completa ed efficace, inoltre, alle sessioni di cyclette, e all’allenamento total body, si possono alternare pure gli esercizi fisici che, invece, sono basati sulla forza, ovverosia con i pesi. Al riguardo, c’è da dire che l’allenamento total body può essere effettuato pure con l’uso di manubri e di pesi.

In questo modo, attraverso un’attività fisica giornaliera, costante e varia, si potrà davvero puntare ad avere le gambe snelle e le braccia toniche. E finalmente quei chili di troppo, che magari non si riuscivano a smaltire, potranno finalmente andare via. Inoltre, per chi parte da zero con l’esercizio fisico, magari dopo un lungo periodo di inattività voluta o forzata, si raccomanda di allenarsi sempre in maniera graduale.



Dopo quanto tempo si vedono i primi risultati?

La domanda che tutti si fanno prima di iniziare un qualsiasi tipo di attività fisica regolare è sempre la stessa: dopo quanto tempo inizierà a vedere dei risultati evidenti? Per prima cosa chiariamo un punto fondamentale, i risultati di un allenamento non si vedono già dopo qualche giorno, nè dopo qualche settimana e in alcune occasioni neanche dopo qualche mese. Allenarsi regolarmente vi aiuterà a dimagrire e a raggiungere i vostri obiettivi in modo graduale, quindi non abbiate fretta ma siate pazienti.

Un allenamento darà dei risultati evidenti solo se viene svolto regolarmente e in modo continuo. La costanza è la chiave per ottenere dei risultati che dureranno nel tempo e che saranno evidenti e sopratutto soddisfacenti. Inoltre tenete presente che se vi allenate regolarmente per qualche settimana e poi smettete, i risultati non si vedranno. Dei risultati soddisfacenti si avranno solo se continuate ad allenarvi con costanza senza abbandonare l’allenamento alla prima difficoltà. Non dimenticate di abbinare all’allenamento anche uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta, in questo modo l’allenamento darà frutti migliori.

Qualsiasi tipo di allenamento, incluso l’esercizio con la cyclette, vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi. Ma i risultati non saranno immediati, non esistono attività fisiche che permettono di ottenere dei risultati miracolosi in pochi giorni. Dovrete allenarvi con costanza e regolarità e non abbandonare l’allenamento al primo segnale di stanchezza, solo in questo modo otterrete dei veri risultati e riuscirete a perdere peso.

Allenatevi almeno 3 volte a settimana e fate in modo di svolgere esercizio sempre in fascia aerobica, in questo modo consumerete più calorie e di conseguenza brucerete anche più grassi. Stabilite degli obiettivi precisi e seguite un programma di allenamento che sia adatto a quegli obiettivi. Infine abbinate all’allenamento uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta. Così facendo otterrete i risultati che desiderate.