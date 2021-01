Allenamento a casa per dimagrire: ma per quanto tempo?



L'esercizio fisico può aiutarci a perdere peso? La risposta è sì, ma per ottenere tale risultato dobbiamo bruciare almeno 3.000 calorie a settimana.A rivelarlo la scienza. Secondo alcuni dati recenti resi noti dall’OMS, nel nostro paese la percentuale di persone inattive ammonta al 37,5% (43% donne e 32% uomini). Hai deciso di prendere in mano la situazione e hai iniziato una dieta? Benissimo, sei già a buon punto. Ora scopriamo come raggiungere il traguardo. Dimagrire allenandosi.



Ma quanto sport fare?

Un medico sportivo può creare un programma adatto alle tue caratteristiche. E’ chiaro che sono necessarie motivazione e assiduità. Il contributo personale è importante.

Le feste sono passate, così come le abbuffate e se siete tra le tantissime a cui il nuovo anno ha portato qualche chilo di troppo e volete dimagrire, vi sveliamo un segreto. L’esercizio fisico può aiutarci a perdere peso. Vi siete mai chieste quanto esercizio fisico è necessario svolgere per ridurre la massa grassa e vedere l’ago della bilancia finalmente scendere? Questa è una questione un po’ banale e mai scontata. Anche perchè, se l’attività fisica è consigliata a tutti per mantenersi sani, è altrettanto vero che se l’obiettivo è perdere chili e centimetri, non può essere improvvisata o casuale. Uno studio, di recente ha scoperto che per ottenere questo risultato dovremmo bruciale almeno 3.000 calorie a settimana. Ciò significa allenarsi sei giorni alla settimana per un’ora o, in generale, 300 minuti alla settimana.



Rapporto tra esercizio fisico e il nostro peso.

Il rapporto tra l’esercizio fisico e il nostro peso è notoriamente complesso nonostante il processo sembri essere semplice: facciamo sport, consumiamo calorie, raggiungiamo un deficit energetico, iniziamo a usare i grassi immagazzinati e dimagriamo. Ma il nostro corpo non è sempre collaborativo. Privati dall’evoluzione per mantenere l’accumulo di energia in caso di carestia, esso tende a minare i nostri tentativi di perdere chili perché spesso ci si inizia ad allenare e, conseguentemente, l’appetito aumenta, quindi si mangia di più, compensando le calorie perse. Il risultato, secondo molti studi sul tema, è che la maggior parte delle persone che iniziano un nuovo programma di esercizio senza controllare rigorosamente ciò che mangiano, non perde tanto peso quanto si aspetta. Kyle Flack, assistente professore di nutrizione all’Università del Kentucky, ha cominciato a ipotizzare ci fosse un tetto alle compensazioni caloriche delle persone dopo l’esercizio fisico, il che significava che se avessero aumentato le ore di esercizio, avrebbero compensato meno calorie perdute e perso peso.



Lo studio pubblicato su Medicine & Science in Sports & Exercise

In uno studio pubblicato nel 2018, Kyle Flack e i suoi colleghi hanno esplorato questa idea, chiedendo a uomini e donne in sovrappeso e sedentari di iniziare ad allenarsi abbastanza da bruciare 1.500 o 3.000 calorie a settimana. Dopo tre mesi, i ricercatori hanno controllato l’eventuale perdita di peso di tutti, e hanno usato calcoli metabolici per determinare quante calorie i volontari avevano consumato per compensare i loro sforzi. Il totale, si è scoperto, era una media di circa 1.000 calorie a settimana di alimentazione compensativa. Secondo questa matematica, gli uomini e le donne che avevano bruciato 1.500 calorie a settimana con l’esercizio fisico avevano recuperato pressoché tutte le calorie (e non erano quindi dimagriti), mentre quelli che avevano bruciato 3.000 calorie con l’esercizio fisico avevano finito per avere un deficit settimanale netto di circa 2.000 calorie e avevano perso peso.

Ma quello studio ha lasciato molte domande senza risposta: la lunghezza o la frequenza variabile degli allenamenti avrebbe avuto importanza per la compensazione calorica delle persone? E cosa spingeva le persone a mangiare? Le diverse quantità di esercizio fisico influivano in modo diverso sugli ormoni dell’appetito di ciascuno?

Per scoprirlo, Kyle Flack ha deciso di ripetere l’esperimento con nuovi programmi di esercizi e nuove misurazioni. Per questo studio, pubblicato a novembre su Medicine & Science in Sports & Exercise, ha riunito un altro gruppo di 44 uomini e donne sedentari e sovrappeso, ha controllato la loro composizione corporea e ha chiesto alla metà di loro di iniziare a fare esercizio due volte a settimana, per almeno 90 minuti, fino a quando non avessero bruciato circa 750 calorie a sessione. Potevano allenarsi come volevano e dovevano indossare un cardiofrequenzimetro per monitorare i loro sforzi. Il resto dei volontari ha iniziato ad allenarsi sei volte a settimana per circa 40-60 minuti, bruciando quasi 500 calorie a sessione, per un totale settimanale di circa 3.000 calorie. I ricercatori hanno anche prelevato il sangue, per controllare i livelli di alcuni ormoni che possono influenzare l’appetito delle persone.



Dopo 12 settimane, tutti sono tornati in laboratorio, dove i ricercatori hanno rielaborato le composizioni corporee, ripetuto i prelievi di sangue e iniziato a calcolare le compensazioni. E ancora una volta, è stata trovata una soglia di compensazione di circa 1.000 calorie. Di conseguenza, solo gli uomini e le donne del gruppo che si era esercitato di più – sei giorni alla settimana, per un totale di 3.000 calorie bruciate – aveva perso peso, diminuendo di circa quattro chili il grasso corporeo. È interessante notare che i ricercatori hanno scoperto una differenza inaspettata tra i gruppi. Quelli che bruciavano circa 3.000 calorie a settimana hanno mostrato cambiamenti nei livelli di leptina, un ormone dell’appetito che può ridurre il senso di fame. Queste alterazioni hanno suggerito che l’esercizio fisico ha aumentato la sensibilità degli utenti all’ormone, consentendo loro di regolare meglio il loro desiderio di mangiare. Non ci sono stati cambiamenti ormonali paragonabili negli uomini e nelle donne che si sono invece allenati meno.

In sostanza, il nuovo esperimento ha rafforzato la constatazione precedente, ossia che la maggior parte di noi mangia di più se fa esercizio fisico, ma solo se brucia fino a circa 1.000 calorie a settimana. Se riusciamo in qualche modo a bruciare più, questo non accade e probabilmente riusciremo a perdere peso.