Rimedi contro la glicemia: cosa bere per abbassarla

I rimedi contro la glicemia sono molteplici, ma ci sono bevande inaspettate che possono aiutare a combattere questa patologia. Scopriamole insieme.

Rimedi contro la glicemia: le bevande per abbassarla

È importante tenere sotto controllo la glicemia, e chi soffre di diabete lo sa bene. Ci sono bevande che aiutano a tenere sotto controllo l’indice glicemico, aumentando i livelli di insulina. Rimarrete sorpresi dal sapere che una delle bevande in questione è proprio il caffè! Infatti, non solo la classica acqua può aiutare a contrastare la glicemia alta. Oltre all’acqua e al caffè, anche il latte sono d’aiuto verso questa patologia.

Bere acqua per abbassare la glicemia

Ma non sottovalutiamo il potere benefico dell’acqua. Berla fa sempre bene, tant’è che si consigliano minimo 2 litri al giorno. Ovviamente bere l’acqua, è il rimedio migliore per abbassare il livello degli zuccheri nel sangue, infatti aiuta ad eliminare il glucosio in eccesso attraverso l’urna. Inoltre i benefici dell’acqua sono molteplici: fa bene ai reni e al cervello, accelera il metabolismo, aumenta la luminosità della pelle e contribuisce alla perdita di peso.

Caffè e latte: i rimedi inaspettati contro la glicemia alta!

Tenere sotto controllo la glicemia è importante, e non solo l’acqua può aiutare in questo compito. Anche il latte e il caffè sono le bevande da assumere per aiutare il corpo a tenere bassi i livelli glicemici. Il latte in particolare, essendo ricco di proteine, bevuto alla mattina o dopo i pasti, aiuta a tenere bassi i livelli di glucosio nel sangue. Fare una ricca colazione quindi, aiuta il diabetico a controllare la propria glicemia!

Il caffè invece, secondo uno studio danese, se assunto con moderazione aiuterebbe il corpo nell’aumento dell’insulina, perciò andrebbe a diminuire la glicemia nel sangue. I sintomi che un diabetico può riscontrare a causa del glucosio in eccesso sono: bocca secca, urina gialla, mal di testa e la sete. In questi casi, l’assunzione di acqua è preferibile ma anche il caffè e il latte si è constatato, contribuiscano al benessere fisiologico.