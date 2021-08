Romina Power e la dieta miracolosa: “Ho perso 6 chili in 12 giorni”

La dieta di Romina Power: ha perso 6 chili in 12 giorni, scopri come funziona e il menù di esempio

Romina Power ha raccontato lei stessa ai suoi fans della dieta miracolosa che le ha permesso di raggiungere ottimi risultati, postandola sul suo profilo instagram, dopo Albano che ultimamente ha perso 7 chili, ora è la volta di Romina.

Sul web ci sono migliaia di siti che elargiscono consigli e regimi alimentari che promettono diete miracolose, ma questa volta i consigli arrivano direttamente da Romina Power, che ha perso peso rapidamente. La Power, infatti, grazie ad un po’ di impegno e una dieta efficace, è riuscita a perdere ben 6 kg in soli 12 giorni. Ma quale è il segreto della donna? A rivelarlo è la stessa Power. A quanto pare, la cantante ha deciso di sperimentare una dieta liquida, per smaltire in fretta i chili di troppo.

Una dieta miracolosa che ha fatto perdere 6 chili in appena 12 giorni a Romina Power.

Le diete miracolose non esistono, la maggior parte dei regimi alimentari corretti e sani fanno perdere peso lentamente e abbinando la dieta restrittiva a tanto allenamento ed attività fisica. Ma in alcuni casi può capitare che si abbia bisogno di buttare giù qualche chilo velocemente e allora le diete veloci o lampo possono venirci in aiuto. Così è stato per Romina Power, che grazie ad una dieta sorprendente ha perso 6 chili in 12 giorni!

Romina Power: la dieta liquida che le ha fatto perdere 6 chili

La cantante ha ammesso di essere ricorsa ad una dieta liquida per perdere i chili di troppo che aveva accumulato. Romina Power, infatti, ha raccontato di aver perso circa sei chili in appena 12 giorni con questa tipologia di dieta che, tuttavia, se intrapresa di propria iniziativa senza il parere di un esperto potrebbe essere pericolosa e non è comunque consigliata.

La dieta liquida si caratterizza per il consumo esclusivo di cibi liquidi o semi-liquidi, infatti è comunemente chiamata anche “dieta dei liquidi”. Questo regime alimentare consiste nell’assume il cibo in forma liquida, quindi frullato, oppure direttamente liquido sotto forma di zuppa, brodo e così via. Nella dieta possono essere introdotti smoothie e bevande proteiche o sostitutive del pasto per variare i nutrienti assimilati. È una dieta che può essere fatta solamente per poco tempo e deve comunque essere seguita secondo il parere di uno specialista.

Pare proprio che abbia funzionato con Romina, che ha confessato di aver perso tutti quei chili in poco più di dieci giorni. I numeri sono sorprendenti ma è importante comprendere come le diete veloci di questo tipo non siano una soluzione permanente per perdere peso in maniera sana ed equilibrata. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi ad uno specialista come un dietologo o un nutrizionista e di abbinare alla dieta della sana attività fisica all’aperto o in palestra.

Dieta liquida, come funziona e menù esempio

Il nome parla chiaro: dieta liquida, o semi liquida di cibo frullato o a base di preparati. Vediamo come funziona e come organizzarsi un menù.

Menù dieta liquida

In un giorno, ecco un esempio di dieta liquida dimagrante/depurativa:

Colazione: spremuta non zuccherata, tisana a piacere;

Spuntino: frullato di frutta mista non zuccherato;

Pranzo: passato di verdure miste ma meglio se a foglia verde;

Merenda: centrifugato di verdure o frullato di frutta con aggiunta di latte;

Cena: passato di verdure e 120 g di pesce o pollo