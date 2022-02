Romina Power qual è la sua dieta per restare in forma?

Romina Power, da quando è diventata famosa, continua a stupire tutti i fan per la sua avvenenza e il suo charme travolgente. Oggi Romina è una donna single e ultimamente ha cambiato decisamente il suo corpo. Ha perso diversi chili in pochissimo tempo. Vediamo come e qual è la sua dieta per restare in forma

Per possedere una bellezza di questo tipo ha qualche segreto?

Sin da quando era giovanissima ha ammaliato il pubblico con il suo fascino. All’età di 13 anni ha incominciato a fare l’attrice e ha preso parte a diversi film, ben 14. Ha studiato in un collegio a Londra dove ha conosciuto l’ispirazione per la sua musica da cantanti come Bob Dylan e band come i Beatles. Nel corso degli anni l’artista è sempre emersa per la sua bellezza elegante

Proprio in quel periodo, seppur ancora giovanissima, la sua bellezza stava emergendo in tutta la sua essenza. Sul finire degli anni Sessanta incontra Al Bano sul set del musical italiano Nel Sole. Nel 1970 si sposano e il resto è storia. Il fascino da “figlia dei fiori” ha sempre conquistato tutti, ma la sua avvenenza non può che essere anche genetica. Infatti, i genitori erano degli attori hollywoodiani, attivi tra gli anni Venti e Quaranta. Il papà, Tyrone, era famoso per i suoi ruoli in cui emergeva il suo fascino tenebroso. La mamma, Linda Christian, era di una bellezza fuori dal comune.

Romina Power, il segreto della sua dieta: la cantante è vegetariana?

Ma qual è il suo segreto, in definitiva? La cantante segue una dieta particolare per restare in forma ed essere stupenda a 70 anni?

Scopriamolo insieme.

In molti si sono domandati come ancora oggi Romina Power riesca ad essere così bella e in forma. Da sempre il suo fascino e il suo carisma hanno colpito e conquistato il pubblico. Le canzoni cantate in coppia con Al Bano sono un grande classico e resteranno immortali. Per vivere al meglio, Romina segue la filosofia buddhista. Nel corso degli anni abbiamo visto più volte pubblicare su Instagram gli insegnamenti di numerosi filosofi e guru che dispensano consigli preziosi. Inoltre, con il figlio Yari, ha viaggiato spesso in posti meravigliosi dove si abbraccia questa filosofia.

La dieta di Romina Power, ecco cosa ha mangiato per perdere 6 chili in 12 giorni

Romina Power ha perso diversi chili in poco tempo. L’ex moglie di Al Bano è riuscita ad eliminare ben 6 chili in 12 giorni. Un risultato straordinario raggiunto grazie a tanta determinazione e ad una dieta rivoluzionaria. Un percorso che la cantante ha intrapreso non di sana pianta ma seguita da un professionista.

Si tratta di un regime alimentare che prevede assunzione di pasti sotto forma liquida. Romina, infatti, ha assunto frullati, zuppe, brodi e altre pietanze di questo genere come bevande proteiche o sostitutive dei pasti permettendo di variare le assunzioni e anche gli ingredienti. Ottimi sono anche gli smoothie. Tutti questi pasti in forma liquida permettono di perdere i chili di troppo che sono stati accumulati nel tempo.

Una dieta particolare ma che vede Romina in prima fila come testimone della buona riuscita. E’ stata proprio lei a confessare di aver perso sei chili in soli 12 giorni con una precisazione però. Questo tipo di dieta veloce è ottima per chi vuole avere un risultato immediato ma di certo non può essere considerato come un regime alimentare da seguire in modo permanente. Ecco perché la cosa essenziale, quando si vuole perdere peso, è sempre quella di rivolgersi ad uno specialista e non fare mai delle scelte in autonomia. Un dietologo o un nutrizionista riescono a consigliare il percorso più adatto che quella specifica persona può seguire, abbinando anche una sana attività fisica.

Sempre sui social network, molto spesso, Romina ama pubblicare ricordi del passato, ma anche pillole di saggezza, rivelando molti aneddoti sul suo quotidiano. Da sempre a difesa dei diritti dell’ambiente e degli animali, l’artista segue una dieta vegetariana.

Vivere in armonia con il mondo che la circonda è sicuramente uno dei suoi segreti per essere bella dentro e fuori.