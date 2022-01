Sabrina Ferilli e la dieta: ecco qual è segreto per mantenersi in forma

Sabrina Ferilli e la dieta: ecco qual è il suo segreto per mantenersi così in forma

Sabrina Ferilli è tra i 5 volti femminili che vedremo salire sul palco del prossimo Festival di Sanremo 2022 insiema ad Ornella Muti, Lorena Cesarini, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer.

L'attrice, classe 1964, sfoggia una forma fisica invidiabile, oltre che una bellissima pelle e dei capelli lucenti. Quale sarà il suo segreto di bellezza, qualche dieta straordinaria seguirà per mantenersi così in forma?

Sono in tanti a chiedersi come faccia Sabrina Ferilli a mantenersi così giovane e in forma: scopriamo la sua dieta, lo sport che pratica e i suoi segreti di bellezza.

Qual è la dieta di Sabrina Ferilli per restare in forma?

Sabrina Ferilli è sicuramente una delle attrici italiane più amate, una carriera costellata di successi la sua, divisa tra cinema, teatro e televisione, nel corso della quale ha ottenuto anche tanti riconoscimenti, tra Nastri d’Argento, Globo d’oro, Ciak d’oro e 4 candidature al David di Donatello.

A 57 anni compiuti, vanta ancora un fisico eccezionale tanto da far invidia a donne molto più giovani di lei. Merito sicuro della sua buona genetica, ma l’attrice sa anche come tenersi in forma.

Come lei stessa ha dichiarato spesso nel corso degli anni, non ama troppo le diete, anzi, è una buona forchetta, ma grazie allo sport riesce a mantenere questa silhouette eccezionale. Scopriamo allora i segreti di Sabrina Ferilli per essere così giovane e in forma.

No nessuna dieta assicura lei: "Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio. Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazioni".

La palestra è senza dubbio uno dei suoi segreti di bellezza, infatti, Sabrina ci va almeno 4 volte alla settimana. Lo sport che pratica in particolare si chiama strike zone.

Che cos’è lo strike zone?

Lo strike zone è una disciplina che aiuta a rafforzare i muscoli e fa sviluppare anche forza e flessibilità e che combina movimenti dinamici in piedi, esercizi posturali di balance per allungare la figura, posizioni di yoga ed esercizi di forza a terra.

Gli esercizi dello strike zone vogliono massimizzare il lavoro sul core, la zona centrale del corpo, così da costruire una parete addominale forte e bella sia esteticamente che funzionalmente.

Sabrina Ferilli e i segreti di bellezza

La showgirl non trascura nemmeno la pelle del viso, puntando su uno scrub all’avena fai da te, preparato mescolando avena tritata, acquistata in erboristeria, e olio extravergine d’oliva. Il composto si applica sull’epidermide, si fa agire per qualche minuto e si risciacqua, rendendola liscia e setosa. Infine per una chioma bellissima, anche al mare, Sabrina Ferilli opta per un vecchio rimedio della nonna: l’aceto di mele. Quando si lava i capelli infatti l’attrice romana realizza l’ultimo risciacquo con acqua fredda e aceto, per eliminare il calcare e donare luminosità.

Ecco svelati i segreti della bella Sabrina Ferilli che praticando questa disciplina riesce a tonificare le varie zone del corpo tra cui le spalle, le braccia, le gambe e addome e mantenere una pelle perfetta