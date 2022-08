La vitamina B6 può migliorare la nostra salute mentale?

Vitamina B6: i possibili effetti benefici sulla salute mentale

Che ruolo gioca la vitamina B6 per la nostra salute mentale? Considerata la “vitamina dimenticata”, gli effetti della vitamina B6 sulla nostra salute mentale sarebbero molteplici. Ecco cosa sappiamo di questa vitamina essenziale sul nostro benessere

La vitamina B6 è in grado di migliorare la nostra salute mentale?

Se lo è chiesto Reem Malouf, neurologo dell’Università di Oxford, che ha studiato l’effetto sull’apprendimento di quella che ha definito “la vitamina dimenticata” dalla scienza. Sebbene meno nota e ancora in grado di sfuggire alla piena comprensione degli esperti, la carenza di vitamina B6 si assocerebbe ad una serie di condizioni neuropsichiatriche, tra cui depressione, ansia, emicrania e convulsioni.

Da uno studio su quasi 500 studenti universitari, dottorandi dell’Università di Reading, e pubblicato a luglio su “Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental”, è emerso che quanti avevano assunto alte dosi di B6 – circa 100 mg al giorno per un mese -, avevano successivamente affermato di sentirsi meno ansiosi e depressi di coloro che avevano assunto un placebo.

I risultati suggerirebbero peraltro che la vitamina B6 potrebbe ridurre l’attività celebrale in concomitanza con alcuni disturbi dell’umore. Va comunque precisato che la dimensione del campione così ridotta, e le poche ricerche effettuate sul tema, non bastano a dimostrare che la B6 produca cambiamenti a livello di salute mentale.

Attenzione alle dosi

Gli esperti non raccomandano l’uso di integratori B6 nel quotidiano, in quanto nella maggior parte degli adulti sani, l'assunzione giornaliera di B6 arriva dagli alimenti. Tra i più virtuosi troviamo il tonno, il salmone, i cereali fortificati, i ceci, il pollame, le verdure a foglia verde scura, banane, arance, melone e noci. L’assunzione giornaliera raccomandata di vitamina B6 è compresa tra 1,3 e 1,7 milligrammi, mentre gli integratori alimentari tendono a contenere molto più di quello di cui abbiamo bisogno. Il National Institutes of Health, l'agenzia principale del governo degli Stati Uniti responsabile della ricerca biomedica e della salute pubblica, raccomanda agli adulti di non assumere più di 100 milligrammi di B6 al giorno. Diversamente, assumendo più di 1.000 milligrammi al giorno, e per lunghi periodi di tempo, si potrebbero accusare debolezza, intorpidimento, dolore alle mani e ai piedi, perdita di controllo muscolare e nausea. Sintomi che svaniscono una volta che si smette di assumere dosi così elevate di vitamina.

Per coloro che fossero preoccupati di non assumere abbastanza B6 nella propria dieta, gli esperti raccomandano di chiedere al proprio medico un parere ed un’analisi del sangue.