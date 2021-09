Schema dieta dell’autunno da 1300 calorie per perdere 8 kg in un mese

Mediamente la dieta dell’autunno dovrebbe durare un mese, prevede il consumo di 1300 calorie al giorno e promette di far perdere fino a 8 chili in un mese. In questa dieta l’unico condimento consentito è l’olio d’oliva, in una quantità massima di 2 cucchiaini a pranzo e 2 cucchiaini a cena, solo a crudo e non in fase di cottura. Segui lo schema della dieta dell’autunno da 1300 calorie

Per questo motivo, dopo aver visto la dieta detox d’autunno, oggi analizzeremo quella più estesa che promette di far perdere fino a 8 kg in trenta giorni di dieta. Il tutto con un’alimentazione prettamente autunnale e che, quindi, grazie alle novità presenti nel piano alimentare, dovrebbe invogliare soddisfacendo il palato con frutti e verdure di stagione. Pronta a scoprirla?

Di seguito un esempio di dieta autunnale divisa per i sette giorni della settimana:

Lunedì - COLAZIONE: 150 gr di macedonia preparata con mele, pere, uva e melograno; un caffè non zuccherato. SPUNTINO: 150 gr di frutti di bosco e un tè verde non zuccherato. PRANZO: Un passato di verdure, 180 gr di sogliola cotta al vapore con contorno di funghi e 30 gr di pane integrale SPUNTINO: Uno yogurt magro con chicchi di melograno -CENA: 70 gr di riso con radicchio rosso, 200 gr di insalata verde mista con carote, sedano e cetrioli

Martedì - COLAZIONE: 200 ml di latte parzialmente scremato con 30 gr di corn flakers, 2 noci e una caffè non zuccherato. SPUNTINO: Un cachi . PRANZO: 120 gr di carne di vitello cotta ai ferri, 200 gr di cavolfiore cotto al vapore e 30 gr di pane integrale. SPUNTINO: Una pallina di sorbetto al limone, 100 gr di mirtilli e un tè verde non zuccherato. CENA: 70 gr di pasta con verdure grigliate e 200 gr di insalata di radicchio

Mercoledì - COLAZIONE: 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata di prugne, una pera e un caffè non zuccherato. SPUNTINO: Una pallina di sorbetto alla fragola, 100 gr di mirtilli e un tè verde non zuccherato. PRANZO: 130 gr di petto di pollo o tacchino cotto ai ferri, 200 gr di carote cotte al vapore e 30 gr di pane integrale. SPUNTINO: Uno yogurt magro con chicchi di melograno. CENA: 150 gr di insalata di mare preparata con calamari, gamberi, seppie e totani; 100 gr di patate cotte al vapore e 2 pomodori

Giovedì - COLAZIONE: Uno yogurt magro, 100 gr di mirtilli, 4 mandorle e un caffè non zuccherato. SPUNTINO: 100 gr di fichi. PRANZO: 180 gr di orata cotta al cartoccio, 250 gr di spinaci cotti al vapore e 30 gr di pane integrale. SPUNTINO: 100 gr di uva e un tè verde non zuccherato. CENA: Riso con prosciutto cotto e funghi preparato con 60 gr di riso e 40 gr di prosciutto cotto; 200 gr di insalata mista

Venerdì - COLAZIONE: Uno yogurt magro, 100 gr di mirtilli, 4 mandorle e un caffè non zuccherato. SPUNTINO: 100 gr di uva e un tè verde non zuccherato. PRANZO: 100 gr di hamburger di manzo cotto ai ferri, 250 gr di bietole cotte al vapore e 30 gr di pane integrale. SPUNTINO: 100 gr di fichi. CENA: 70 gr di pasta integrale con 2 cucchiai di ricotta e 200 gr di verdure grigliate

Sabato - COLAZIONE: 2 fette biscottate con 2 cucchiaini di marmellata di prugne, una pera e un caffè non zuccherato. SPUNTINO: Uno yogurt magro con chicchi di melograno. PRANZO: 130 gr di petto di pollo cotto ai ferri, 200 gr di funghi trifolati, un pomodoro e 30 gr di pane integrale. SPUNTINO: 150 gr di macedonia preparata con more e mirtilli; un tè verde non zuccherato. CENA: Una frittata preparata con 2 uova, 200 gr di lattuga e 30 gr di pane integrale

Domenica - COLAZIONE: 200 ml di latte parzialmente scremato con 30 gr di corn flakers, 2 noci e una caffè non zuccherato. SPUNTINO: Una pallina di sorbetto al limone, 100 gr di mirtilli e un tè verde non zuccherato. PRANZO: 150 gr di pesce spada cotto ai ferri, 250 gr di zucchine cotte al vapore e 30 gr di pane integrale. SPUNTINO: Una pera. CENA: 90 gr di bresaola, 250 gr di insalata verde mista con carote, sedano e cetrioli