Semi di canapa: benefici e proprietà per la dieta

I semi di canapa sono ormai considerati da moltissimi come un super-alimento. Questi piccoli semini marroni si trovano tra i cosiddetti “alimenti proteici”, in quanto sono ricchi di proteine, fibre e contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Ricchi di omega 3 e omega 6, i semi di canapa sono anche un valido aiuto contro l’arteriosclerosi e i disturbi cardiovascolari, ma non solo: contengono diversi antiossidanti che possono ridurre i sintomi di diverse patologie, migliorando così la salute di cuore, pelle e ossa.

5 µg/kg per le bevande alcoliche e analcoliche

5000 µg/kg per gli oli alimentari

150 µg/kg per tutti gli altri alimenti

In questo articolo, diamo un’occhiata ravvicinata ai diversi benefici prodotti dai semi di canapa, con qualche consiglio su come aggiungerli alla vostra dieta.Il– cannabidiolo – è ormai sempre più usato come integratore alimentare, ma anche i semi di canapa fanno ormai parte della quotidianità di moltissime persone, non a caso è un alimento di grande tendenza che promette di arricchire tantissimi piatti. Certo, c’è una domanda fondamentale su cui servono un po’ di chiarimenti:? Approfittiamo per toglierci qualche dubbio. Sia Canapa che Cannabis sono la stessa pianta, infatti, fanno parte della. Insomma, i due nomi distinti per definire i due diversi usi si utilizzanoLe piante femmine sono più grandi e folte, mentre i maschi, chiamati staminiferi, maturano in maniera più rapida. Questa pianta ha certamente delle componenti psicoattive, tant’è che tra i diversi preparati di cannabis figura sicuramente la marijuana, ottenuta dalle foglie e dai fiori essiccati delle piante femmine. I semi di canapa, però, sono quasi totalmente privi di, - o quantomeno ne contiene solo in minima concentrazione – ovvero il principio attivo che provoca lo l’effetto, e non ha quindi alcun effetto. Dunque, cannabis e semi di canapa provengano dalla stessa pianta, questi ultimi non creano assuefazione né tantomeno sono usati per ottenere effetti stupefacenti.I semi di canapa sono un alimento completo che, oltre a contribuire a ridurre il colesterolo e la glicemia, paree ad, anche se queste proprietà non sono state ancora. I benefici dei semi di canapa per la nostra salute, però, sono moltissimi: in primo luogo, esattamente come la frutta a guscio oppure i semi di sesamo, quelli di canapa, ossia grassi che il nostro corpo non è in grado di produrre da solo, ma che può solo assumere tramite alimenti. Pensate che 100 g di semi ne contengono ben 38 g di acidi grassi polinsaturi, una quantità davvero notevole. Nei semi di canapa, tra l’altro,che regola l'attività metabolica. Inoltre, i semi di canapa sono ricchi di altre preziose sostanze come ad esempio, tra cui anche: il primo è molto importante per la coagulazione del sangue e la buona funzionalità delle cellule, il secondo, invece, è un cofattore enzimatico fondamentale per la sopravvivenza. C’è da dire che i semi di canapa possono essere trovati sul mercato sia in formache, attraverso farina oppure sottoforma di olio. Nei semi integrali sono presenti i carboidrati – seppur in piccolissime quantità – e le fibre che, come sapremo sicuramente, hanno un effetto più che positivo sul nostro intestino, in special modo sullaed è per questo che sono particolarmente utili per chi ha alti valori di colesterolo o vuole perdere peso.In ultimo, i semi di canapa molto ricchi diindicati per contrastare la formazione del colesterolo “cattivo”.I numerosi nutrienti che abbiamo citato fino ad ora, conferiscono ai semi di canapa diverse proprietà di cui tutti quanti possiamo beneficiare. Vediamone alcune.Tra tutte le proprietà dei semi di canapa, quella principale è il fatto che contengono di vitamina E e di acidi grassi omega 3 in grado di svolgere un’azione antinfiammatoria. Inoltre, i semi di canapa contengono anche, cioè una molecola con azione antinfiammatoria.Secondo la comunità medica glicontenuti nei semi di canapa possono migliorare la salute del nostro cuore e ridurre problemi cardiovascolari e l’aritmia.Lesopracitate, i semi di canapa possono essere di grande aiuto in caso di dermatite atopica eczema ed anche col problema dell’acne.Ilnei semi di canapa è molto elevato, ed è proprio per questa ragione che possono essere usati anche per favorire un miglior transito intestinale, risultando così un ottimo aiuto in caso vogliate regolarizzarvi.Ci sono diverse accortezze da prendere quando si acquistano i semi di canapa: per prima cosa, come spesso accade per gli alimenti in generale, sarebbe meglioe, soprattutto, fare. Quest’ultima è un fattore piuttosto importante, poiché nonostante i semi di canapa non contengano THC, durante la fase del raccolto potrebbero entrare in contatto con altre parti della pianta che, invece, sono ricche di questa sostanza. Se voleste andare sul sicuro, sarebbe meglio acquistare semi di canapa, in quanto nell’UE si può coltivare canapa con un quantitativo di. Questi sono i valori indicativi di THC per gli alimenti:In caso di bambini e donne incinte, sarebbe meglio pensare ad alternative come i semi di lino, quelli di sesamo o la frutta a guscio.I semi di canapa possono tranquillamente essere consumati crudi ed integrali. Hanno un, molto, e sono. Leggermente oleosi, sono un alimento perfetto per rendere le vostre insalate o i pesti ancora più sfiziosi. Con i semi di canapa, poi, si prepara l', un’alternativa al tofu di soia, col sapore più marcato. Viene utilizzato nella dieta vegana per preparare creme o da saltare in padella. Con questo alimento si può preparare anche lo, ovvero unamolto al peperoncino aromatizzato. Viene spessissimo utilizzato nella preparazione di zuppe o di pietanze a base di riso.