Serena Autieri, come perdere peso dopo le abbuffate natalizie

La fine delle feste natalizie e l’inizio del nuovo anno coincidono sempre con i classici buoni propositi. Specialmente quando si tratta di rimettersi in forma. Chi non ha mai pronunciato la fatidica frase, «Dopo le feste mi metto a dieta?». Un discorso che vale tanto per le persone comuni quanto per le donne e gli uomini di spettacolo. Non fa eccezione Serena Autieri, che però ha una definizione tutta sua della parola “dieta” e ce la mostra con un divertente video pubblicato sul suo profilo instagram



Chili in più dopo le feste? Ci pensa Serena Autieri

In questi primi giorni del nuovo anno pieno di tanti buoni propositi per perdere peso, Serena Autieri ha la soluzione. «Quando ti dicono di pesare tutto quello che mangi», scrive l'attrice la bionda attrice napoletana su Instagram a corredo di un video in cui cerca di misurare nel dettaglio i pasti così da limitarne le quantità, ma il tutto in maniera ironica.

Infatti, i grammi in più non ritornano in frigo, ma li mangia così da snellire il peso sulla bilancia.

Con la sua innata simpatia, la bella Serena prova a pesare prima del riso, poi delle cosce di pollo e, infine, una banana.



Quale detox migliore se non questo?

Le sue festività le ha passate in montagna, sulle Dolomiti, in compagnia della famiglia e della storica amica Michelle Hunziker. Entrambe sorridenti e solari hanno regalato momenti di ilarità con sketch e battute. Alcune anche riferite ai gossip degli ultimi mesi tra Michelle e l'ex marito Tomaso Trussardi.

L'ironia di Serena Autieri

Sulle Dolomiti, le due showgirl si sono divertite anche ironizzando sulle notizie che circolano da mesi. In particolare, in una story Instagram Michelle si è mostrata accanto all'amica Serena Autieri mentre sorseggiavano rispettivamente una tisana e una birra. Con loro anche le famiglie e non poteva mancare all'appello anche Tomaso Trussardi, l'ex marito di Michelle. «Allora Serena, tutto bene il tuo rapporto con Michelle?» dice Tomaso affiancato da Serena che sorride e si sistema. Il riferimento ai gossip impazzati nei mesi scorsi sulla possibile intromissione dell'attrice campana nel rapporto tra Michelle e Tomaso. Ma la smentita è arrivata subito e non senza ironia da parte di tutti.