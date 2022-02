La dieta di Serena Autieri nasconde tre segreti decisamente poco “light”

Elegante e sensuale. Serena Autieri è una delle attrici più amate del panorama italiano. Negli anni è stata molto impegnata per lavoro. E i suoi continui viaggi e il suo stress le causavano anche un malessere, che per lungo tempo la condizionava.

L'attrice napoletana protagonista di una divertente scenetta sulla dieta su instagram: dice al marito di non poter uscire a mangiare, ma tra le foglie d'insalata cela un tramezzino e un pezzo di ciambellone

Serena Autieri: la dieta dopo le feste

La fine delle feste natalizie e l’inizio del nuovo anno coincidono sempre con i classici buoni propositi, non solo per le grandi Star ma anche per noi tutti comuni mortali. Specialmente quando si tratta di rimettersi in forma. Chi non ha mai pronunciato la fatidica frase, «Dopo le feste mi metto a dieta?». Un discorso che vale tanto per le persone comuni quanto per le donne e gli uomini di spettacolo, ribadiamo. Non fa eccezione Serena Autieri, che però ha una definizione tutta sua della parola “dieta” e ce la mostra con un divertente video pubblicato sui social solo pochi giorni fa.

Per l’occasione, l’attrice e conduttrice napoletana, 45 anni, coinvolge nella gag anche il marito, il manager e produttore teatrale Enrico Griselli. Nel filmato si vede quest’ultimo chiedere alla Autieri: «Amore, andiamo a mangiare fuori?». Ma la risposta dell’attrice è negativa: «Non posso venire, mi sono messa a dieta», la si sente dire mentre tiene in mano un grosso cespo di insalata.

Serena amante dello sport

Peccato che, dentro alla salutare verdura, vengano celati tre diversi “segreti”. Il primo è un tramezzino, il secondo è un pezzo di ciambellone. E il terzo viene svelato dopo che la stessa Autieri dice di non volere del vino, ma solo acqua naturale. Quando in realtà ha tutta l’intenzione di bere coca-cola. Già che c’è, al termine del lauto pasto, si mangia anche qualche foglia di insalata ed esclama: «Ammazza quant’era pesante». La scenetta è piaciuta ai fan, che hanno riempito di “mi piace” il video. Ovviamente quello di Serena Autieri è solo un gioco: l’attrice è una grandissima appassionata di sport, tanto che da tempo coinvolge l’amica Michelle Hunziker nelle sue scalate in montagna. Lei, della dieta, non sembra davvero avere bisogno.