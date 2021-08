Settimana detox: gli alimenti per depurarsi in poco tempo

Eccoci arrivati al lunedì, e magari ci sentiamo appesantiti e siamo appena rientrarti dalle vacanze!!! Per eliminare le tossine e depurare l'organismo serve bere molta acqua e fare esercizio fisico, ma anche mangiare tanta frutta e verdura! Ecco una serie di esempi di menu per fare la dieta detox da un giorno a una settimana. Consultare il medico prima di intraprendere un cambio del regime alimentare.

Come depurarsi e sgonfiarsi ?

Esiste una "formula magica" per depurarsi e sgonfiarsi nel giro di qualche giorno? Togliamoci dalla mente le diete drastiche (peggio ancora se fai da te) e l'idea di perdere chili in pochi giorni, che è irrealistica e tutt'altro che benefica.Tuttavia possiamo sfruttare qualche accorgimento sano, soprattutto in quei periodi in cui ci sentiamo particolarmente appesantite, magari in corrispondenza del cambio di stagione o dopo un periodo particolarmente stressante o come ora al rientro delle vacanze. Una settimana detox può essere un buon modo per sentirci meglio, sia nel corpo che nella mente perché sentirsi leggere e in forma è gratificante anche per il benessere psicologico. Dall'alimentazione all'attività fisica, ecco alcuni consigli smart per depurarsi e sgonfiarsi in una settimana.

Cosa mangiare in una settimana detox?

Anche se c’è l’abitudine di associare la dieta detox a frullati e bevande drenanti, in realtà questo tipo di dieta disintossicante prevede l’assunzione di cibi solidi ricchi di antiossidanti, di fibre, di sali minerali e vitamine. Va comunque detto che l’organismo elimina tossine ed elementi dannosi in maniera naturale. Quello che possiamo fare per aiutare il nostro organismo è senza dubbio fare più attività fisica, bere molto e riposare correttamente. Scopriamone di più.

Ecco gli alimenti consentiti una settimana detox per depurarsi in poco tempo

Non basta seguire delle ricette light per tornare in forma, anzi, facciamo prima a dire cosa non mangiare in una settimana detox. Prima di tutto dovrete dire addio agli alcolici e al caffè (e anche alla sigaretta che l’accompagna…). Vanno evitati gli zuccheri, quindi anche il miele, lo sciroppo di acero e qualsiasi tipo di dolcificante artificiale. Sono banditi i carboidrati, quindi niente cereali raffinati (grano, orzo, farro, riso, segale, avena, ecc) e derivati come pane, biscotti, dolci e pasta. Dimenticatevi anche di latticini e derivati come i formaggi. Poi è meglio evitare la carne rossa e ovviamente i salumi e qualsiasi tipo di cibo fritto.

Alimenti consentiti nella settimana detox

Gli alimenti consentiti nella dieta detox sono la frutta fresca anche come merenda light, la verdura, i legumi, i semi oleosi, lo yogurt, il pesce, le uova. Eccezionalmente si possono assumere cereali integrali. Per condire sono ammessi l’olio extravergine di oliva, l’aglio crudo, lo zenzero e la curcuma. Il sale andrebbe eliminato totalmente.

Quanto deve durare la dieta detox?

Da un minimo di un giorno (digiuno terapeutico) a un massimo di sette giorni in un mese, a differenza della dieta Pegan che dura 365 giorni. L’importate, per tutta la durata della dieta è assumere una elevata quantità di acqua naturale (almeno due litri) per favorire il processo (assolutamente naturale) di eliminazione delle tossine.

Esempi di dieta detox

Ecco alcuni esempi di dieta detox da seguire soltanto per un giorno oppure per tre giorni, cinque e fino a un massimo di sette giorni:

Dieta di un giorno

Durante la dieta detox per un giorno non si mangiano alimenti solidi per favorire l’effetto drenante della frutta e della verdura, quindi di solito si bevono succhi, tisane e centrifugati.

COLAZIONE: Centrifugato di finocchi e pompelmo detox

PRANZO: Centrifugato di cetrioli e pomodori

MERENDA: Centrifugato di sedano

CENA: Cocktail di verdure

Questa sorta di digiuno dai cibi solidi è utile quando si è reduci da giorni e giorni di esagerazioni a tavola e si vuole dare un po’ di tregua a fegato e reni.

Dieta detox da tre fino a sette giorni

Se volete seguire una piccola dieta detox da un minimo di tre giorni a un massimo di sette, ecco alcune delle ricette di piatti che potete preparare per la colazione, il pranzo e la cena.

COLAZIONE: Yogurt magro con semi di chia o di canapa oppure tisana allo zenzero e limone, oppure gallette di quinoa integrale con composta di frutta senza zuccheri aggiunti.

PRANZO: Minestrone di verdure oppure insalata di verdure miste crude, insalata di quinoa integrale oppure insalata di ceci e pomodori o riso integrale con verdure.

MERENDA: frutta a scelta o una manciata di semi di zucca o girasole tostati.

CENA: quinoa integrale con verdure, oppure salmone alla griglia e patate bollite al vapore, platessa al vapore con guacamole o pomodorini, oppure lenticchie in umido, oppure insalata ai tre legumi.

Ricordiamo che è sempre meglio privilegiare il consumo di verdure rispetto al pesce, i cereali (meglio se riso, avena e mais) devono essere integrali e vanno evitati sale e condimenti contenenti glutammato ed esaltatori di sapidità.

Riguardo la dieta detox ci sono delle particolari problematiche generali da tenere presente, come effetti collaterali tipo nausea, stanchezza e irritabilità o squilibrio elettrolitico dovuto a un temporaneo digiuno). Inoltre la dieta detox presenta comunque delle controindicazioni. Quindi non è adatta a chi ha la pressione alta, a chi ha il diabete, a chi soffre di problemi cardiaci, epatici, renali e alla tiroide, alle donne in gravidanza o che stanno allattando i propri piccoli. Anche gli anziani e chi è sottopeso dovrebbero consultare il medico prima di intraprendere un cambio del regime alimentare.