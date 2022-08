Si può riciclare lo yogurt scaduto? Tutti i consigli in cucina

Sprecare risorse, e soprattutto del cibo, è davvero un gran peccato e un’offesa nei confronti di chi non ha la possibilità di vivere in una situazione stabile e agiata. Inoltre, buttare via qualcosa che hai acquistato equivale anche a gettare via dei soldi, e di questi tempi forse sarebbe meglio risparmiare invece di sprecare, non pensi? Ciò non toglie che può capitare di dimenticarsi in frigorifero qualche alimento, per poi notarlo sodo dopo che è scaduto.

Esistono molti metodi per riutilizzare lo yogurt scaduto senza stare male, sia in cucina che in estetica! Vediamo qualche consiglio su come fare!

Quanto dura lo yogurt? Si può mangiare lo yogurt scaduto? E come poterlo utilizzare?

Iniziamo subito con il sottolineare come lo yogurt possa durare da 1 a 3 settimane oltre la data di scadenza stampata sulla confezione. Naturalmente, molto dipende dallo specifico tipo di yogurt, da come viene conservato correttamente e da altri elementi che dovrebbero far intendere se lo yogurt è andato effettivamente a male o meno. Insomma, la durata di conservazione dello yogurt e la sua data di scadenza effettiva dipende da una serie di fattori come la data di vendita, il metodo di preparazione e il modo in cui viene conservato.

Quando sul nostro vasetto di yogurt, ormai dimenticato in fondo ad un ripiano del frigo, vediamo la data di scadenza ormai superata la prima cosa che ci salta in mente è quella di buttare via tutto! Ma lo sapete che lo yogurt scaduto si può riutilizzare, sia in cucina che nell’estetica? L’importante è che il vasetto non riporti dei rigonfiamenti, non sia presente della muffa in superficie e che l’odore e il colore del prodotto siano ancora originali. Vediamo come fare!

Yogurt scaduto: come usarlo in diversi modi

Se lo yogurt è scaduto da un giorno, ma si presenta in ottime condizioni, potete ancora consumarlo. In cucina il contenuto di un vasetto si può utilizzare per preparare delle deliziose torte salate e dolci. Come per esempio la torta dei sette vasetti salata. Andrà bene lo yogurt bianco. Potete fare anche dei dessert come la cheesecake o la torta con yogurt e cioccolato.

Invece per altre preparazioni salate lo potete utilizzare per fare un risotto, il pollo al curry o la salsa con l’avocado. Oppure potete fare la sala tzatziki, in questo caso però è meglio utilizzare lo yogurt greco o quello bianco. Saranno tutti piatti deliziosi e i vostri ospiti non si accorgeranno di nulla!

Come usare lo yogurt nei trattamenti di bellezza?

Se la scadenza dello yogurt è ormai avanzata e non vi fidate a mangiarlo, prima di eliminarlo completamente potete ancora pensare di utilizzarlo nei trattamenti estetici. Potete quindi preparare delle deliziose maschere idratanti per la pelle del viso, a base di questo ingrediente.

Oppure potete fare uno scrub per i piedi e le gambe con yogurt e sale. Invece esistono trattamenti per i capelli con lo yogurt, il miele e il limone, che donano lucentezza e morbidezza. Provare per credere!