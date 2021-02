Spreco alimentare, la giornata nazionale si celebra oggi 5 febbraio

Il 5 febbraio si celebra la giornata di prevenzione dello spreco alimentare. E' stata istituita per la prima volta in Italia il 5 febbraio del 2014 dal Ministero dell’ambiente in collaborazione con la campagna Spreco Zero e Università di Bologna – Distal. Quest'anno il tema dell'ottava Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare che si tiene venerdì 5 febbrio 2021 è "Stop food waste. One health, one planet" Stop allo spreco di cibo per iniziativa della Campagna Spreco Zero in collaborazione con il ministero dell'Ambiente.

In particolare, stando ai primi dati del nuovo Waste Watcher International Observatory che presenterà il suo primo Rapporto dedicato a 'Il caso Italia' questo venerdì 5 febbraio, nell'ambito della Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, emerge che anche per effetto della pandemia tuttora in corso, gli italiani si sono mostrati più attenti agli sprechi alimentari, in particolare scelgono di salvare il cibo dagli sprechi per dare il segno del loro impegno sostenibile.

Dal 2021 la Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare concentra l'attenzione sul nuovo decennio che ci porterà al 2030. Stando a quanto riporta l'Adnkronos, sono posti in evidenza gli Obiettivi di Sostenibilità indicati nell’Agenda Onu 2030 e in questa direzione è possibile cogliere la nuova dimensione di uno strumento di riferimento per il monitoraggio dello spreco alimentare in Italia, l’Osservatorio Waste Watcher, che diventa adesso una realtà internazionale e progetta una survey di respiro globale che sarà presentata il prossimo 29 settembre, nel corso della Giornata internazionale di consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari promossa dalle Nazioni Unite.

Riguardo ai dati nazionali dello spreco, sempre stando all'Adnkronos, si evidenzia che lo spreco degli alimenti a livello domestico vale 4,9 euro a nucleo familiare, per un totale di circa 6,5 miliardi di euro complessivi e un costo nazionale di circa 10 miliardi di euro includendo gli sprechi di filiera produzione/distribuzione 2020, oltre 3 miliardi 293 milioni (questo sulla base del Rapporto Waste Watcher 2020, relativo allo spreco percepito). Emerge anche da parte degli italiani una maggiore attenzione e consapevolezza al rapporto tra cibo e salute: in particolare quasi 7 italiani su 10 (il 66%) ritiene che ci sia una relazione diretta fra spreco alimentare, salute dell’ambiente e dell’uomo: è sempre così per il 30% degli intervistati, lo è spesso per il 36% e solo talvolta per il 20%. Mentre al momento dell'acquisto del cibo gli aspetti relativi alla salubrità dello stesso e quindi l'impatto sulla salute incide in maniera determinante per 1 italiano su 3, il 36%.

Lo spreco del cibo in ogni caso non è un fenomeno solo italiano, ma mondiale: pensate che secondo la Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, un terzo di tutti i prodotti alimentari a livello mondiale (1,3 miliardi di tonnellate edibili) viene perduto o sprecato ogni anno lungo l’intera catena di approvvigionamento. Tradotto in termini economici tale perdita corrisponde a circa 750 miliardi di dollari. Lo si può considerare una sorta di effetto collaterale del complicato sistema relativo all'approvvigionamento del cibo nel mondo.

Riguardo alle ricadute e all'impatto della pandemia per quanto riguarda la sostenibilità, gli italiani si collocano su posizioni diametralmente opposte: per il 51% l'effetto è stato positivo molto positivo, per il 49% negativo molto negativo. Il 49% ritiene che sia stata positiva la limitazione della mobilità che ha posto un freno agli eccessivi spostamenti/trasporti e la riduzione del traffico aereo, oltre che una maggiore attenzione per la salute e il benessere (34%). Per quanto riguarda invece gli effetti negativi si segnala l'aumento dei rifiuti a causa delle mascherine (57%) e dello shopping online che ha determinato un eccessivo movimento di corrieri e l'impiego di troppi imballaggi (42%). Inoltre il 37% ritiene che la sostenibilità è andata a farsi benedire e che si è limitata la possibilità di utilizzare i trasporti pubblici per spostarsi.