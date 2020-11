Stress: consigli e rimedi per combatterlo

Lo stress è una vera e propria epidemia. In Italia ne soffrono nove persone su dieci, negli Stati Uniti il 40% della popolazione . la campagna per la Giornata mondiale della salute mentale di quest’anno è stata quella di aumentare gli investimenti nella salute mentale.

Secondo l'Oms lo STRESS è il male del secolo. Scopriamo qualche consiglio e rimedio per cercare di tenerlo a bada.

La Giornata mondiale della salute mentale di quest'anno, tenutasi lo scorso il 10 ottobre, è arriva in un momento delicato in cui la nostra vita quotidiana è cambiata notevolmente a causa della pandemia COVID-19, secondo il comunicato stampa YCCHS.

Gli ultimi mesi hanno portato molte sfide: per gli operatori sanitari, che forniscono assistenza in circostanze difficili, che vanno a lavorare timorosi di portare a casa il COVID-19; per gli studenti, adattarsi a prendere lezioni da casa, con pochi contatti con insegnanti e amici e preoccupati per il loro futuro; per i lavoratori i cui mezzi di sussistenza sono minacciati; per il vasto numero di persone intrappolate in povertà o in fragili contesti umanitari con una protezione estremamente limitata da COVID-19; e per le persone con condizioni di salute mentale, molte sperimentano un isolamento sociale ancora maggiore di prima. E questo per non parlare del gestire il dolore di perdere una persona cara, a volte senza poter dire addio. Le conseguenze economiche della pandemia si fanno già sentire, poiché le aziende lasciano andare il personale nel tentativo di salvare le loro attività, o addirittura chiudono completamente. Data la passata esperienza di emergenze, si prevede che la necessità di salute mentale e supporto psicosociale aumenterà notevolmente nei prossimi mesi e anni. L’investimento in programmi di salute mentale a livello nazionale e internazionale, che hanno già sofferto per anni di sottofinanziamento cronico, è ora più importante che mai.

La Giornata mondiale della salute mentale

Questo è il motivo per cui l'obiettivo della campagna per la Giornata mondiale della salute mentale di quest’anno è stata quella di aumentare gli investimenti nella salute mentale.

Lo scorso 10 ottobre, tutti sono incoraggiati a partecipare all'evento virtuale su un sito Web e sui social media designati (FB, IG, Twitter e YouTube). Attraverso l'interazione sui social media @InternationalConscienceDay, le persone possono trarre ispirazione, alleviare le preoccupazioni e l'ansia e superare la sfida con amore e coscienza.

Combattere COVID-19 è una sfida per tutti. Per proteggerci dalla malattia e fermare la diffusione del virus, tutti sono incoraggiati a leggere Un manuale per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute, con “cinque cose da fare” e “tre da non fare”.

Le cinque cose da fare sono: “lavarsi spesso le mani”, “bere più acqua calda”, “fare più esercizio”, “essere felici” e “stare più attenti”. I tre non sono: “non arrabbiarti”, “non preoccuparti” e “non essere ansioso”. Con solidarietà e coscienza supereremo!

Come combattere lo stress: i segnali

I primi segnali di stress sono la mancanza di energia, nervosismo e senso di stanchezza eccessiva e continua scarsa capacità di concentrazione. Ci sono però alcuni consigli e rimedi per la prevenzione di questa condizione.

Nello stress cronico e nella stanchezza cronica vanno esclusi:

• Cattiva alimentazione

• Poco riposo

• Poca attività fisica

Consigli e rimedi per la prevenzione dello stress

Vanno eliminati i cibi confezionati ricchi di zuccheri e dolcificanti che favoriscono l’aumento del cortisolo nel sangue. Il cortisolo influisce negativamente su molti aspetti della nostra salute: indebolisce il nostro sistema immunitario, la debolezza muscolare, depressione e alopecia.

Fate un alimentazione sana

L’alimentazione dunque dovrà essere la più sana possibile. Ricca di cereali, legumi, pesce di piccola taglia, olio extravergine d’oliva, frutta e verdura in modo da fornire all’organismo tutti i nutrienti, le vitamine e i minerali che gli sono necessari per recuperare l’energia.

Importantissimi sono il potassio, il magnesio e le vitamine del gruppo B. Possono inoltre risultare utili alcune sostanze toniche come il guaranà, l’alga spirulina, la pappa reale e così via.

Idratarsi

Durante periodi di stress può manifestarsi anche il problema della disidratazione, pertanto è consigliato aumentare il consumo di acqua lontano dai pasti.

Le piante che combattono lo stress

Oltre all’alimentazione anche molte piante sono utili per migliorare le condizioni psicofisiche del nostro organismo favorendo la capacità di recupero.

Tra queste vi sono: la Passiflora, le cui foglie sono particolarmente indicate per gli effetti calmanti; la Rodhiola, la cui radice è estremamente efficace per combattere la stanchezza; la Maca delle Ande la cui radice combatte i disturbi legati allo stress e l’Iperico che agisce come riequilibrante del tono dell’umore.

Riposare bene

Il poco riposo non aiuta di certo le situazioni di stress ed è sia un sintomo che una causa di questa patologia. Riposare male può portare ad avere frequenti incubi e palpitazioni. Ci sono tanti piccoli trucchi per aiutare il nostro corpo a rilassarsi e ad addormentarsi.

Come per esempio un buon bicchiere di latte caldo, che contiene alti livelli di triptofano, amminoacido che aiuta il nostro cervello. Anche la pratica di un’attività sportiva favorisce e aiuta il nostro riposo e aiuta a combattere lo stress.