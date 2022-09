Per ritrovare la pace e la serenità allontanando stress e tensioni potete provare il barattolo della calma. Contrariamente a quanto si possa pensare è valido sia per adulti che per bambini. Scopriamo cos’è!

Barattolo della calma, che cos’è?

Il barattolo della calma nasce come strumento ispirato dalla pedagogia montessoriana per il benessere del bambino. Quando i vostri piccoli sono stanchi e nervosi, potrà aiutarli a calmarsi e ad allontanare lo stress. Potete costruirlo in casa insieme a loro – e sfruttarlo anche voi a vostro vantaggio.

Il metodo Montessori prevede che sia il bambino stesso a spronarsi a fare da solo, spinto dalla sua curiosità. Questo barattolo aiuta, dunque, i piccoli a ritrovare in maniera autonoma il proprio autocontrollo e a renderli propositivi al dialogo.

Barattolo montessoriano: a cosa serve?

Calmare un bambino che fa i capricci a volte può risultare molto stressante. Anche se abbiamo più pazienza di chiunque altro, capita che la situazione ci sfugga di mano quando i nostri figli piangono ininterrottamente. Una soluzione molto efficace è il barattolo della calma.

Prima di farsi prendere dal panico, conviene provare una curiosa tecnica per calmare quasi subito i bambini: il barattolo della calma. Questo straordinaria invenzione garantisce calma e tranquillità quando nient’altro sembra funzionare. Il barattolo della calma si ispira alla pedagogia di Maria Montessori. Vediamo quali sono i suoi benefici e come realizzarlo a casa.

Stress e tensione? provate il barattolo della calma

Il barattolo della calma non è un giocattolo costoso che si compra in un qualsiasi negozio per bambini. L’idea di fondo è costruirlo da zero, con una bottiglia o un vaso, colla e porporina o glitter.

Il risultato è un fantastico vaso luminoso che i bambini possono agitare nei momenti di stress o rabbia per distrarsi o rilassarsi. L’uso di questo strumento facilita la comunicazione e favorisce la respirazione profonda, utile a ritrovare la calma.

Il barattolo della calma, chiamato anche calming jar in inglese, aiuta non solo i bambini, ma anche gli adulti a ritrovare un momento di serenità. Lo si può costruire in casa in maniera molto semplice e utilizzarlo ogni volta che se ne ha bisogno.

Grazie ai colori rilassanti del blu e dell’azzurro il sistema nervoso viene stimolato positivamente e indotto ad una sensazione di pace. Nel barattolo, ad esempio, potete aggiungere delle stelline argentate e altri glitter per ricreare l’atmosfera di un cielo stellato.

Dopo un litigio o durante un brutto momento potete prendere questo barattolo e agitarlo. Osservatelo con attenzione mentre i brillantini cadono lentamente verso il fondo. Questo movimento spezzerà la tensione e lo stress del momento e vi renderà più tranquilli.

Come fare il barattolo della calma

Per costruire il barattolo della calma vi serviranno: un barattolo di vetro con coperchio, colla con glitter, brillantini, colorante alimentare e acqua calda.

Versate dell’acqua nel barattolo lasciando un po’ di spazio nella parte superiore in modo da poter agitare il suo contenuto senza problemi. Aggiungete i brillantini e glitter e mescolate. Unite anche una goccia di colorante alimentare, possibilmente blu. Il blu e l’azzurro sono i colori più indicati in quanto ispirano calma. Avvitate, infine, per bene il coperchio.

Per fare in modo che i brillantini scendano più lentamente potete anche provare ad aggiungere delle shampoo trasparente nel barattolo.