Tisana ai semi di lino: accelera il metabolismo e regola la glicemia

Tisana ai semi di lino, la ricetta da fare a casa che accelera il metabolismo e regola la glicemia

I semi di lino sono ricchi di mucillagini che garantiscono un'azione lassativa e antinfiammatoria delle pareti intestinali. Ecco come godere dei benefici per l'intestino con i semi di lino.

Accelera il metabolismo e regola la glicemia: ecco la tisana ai semi di lino

Infusi e tisane sono utilizzati dagli esseri umani da millenni, in pratica da quando le popolazioni hanno compreso la possibilità di utilizzare diverse forme di vegetali per insaporire l’acqua. Del resto il consumo di qualsiasi tipo di tisana, che sia un infuso, un decotto o un macerato, è presente in praticamente ogni tipo di cultura.

Proprietà e uso dei semi di lino

I semi di lino sono piccoli, ovali e appiattiti: sono lunghi circa 5 millimetri e larghi due millimetri. Hanno un’estremità arrotondata e una appiattita e sono color bruno brillante. I semi di lino contengono per circa il 40% olio, per il 20-25% proteine e per il 10% mucillagini. Nei semi di lino sono inoltre presenti lignani e tracce di composti chimici chiamati eterosidi cianogenetici, che non ne pregiudicano l’assunzione. I semi costituiscono la droga della pianta del lino e si utilizzano soprattutto come lassativi, data l’abbondante presenza di mucillagini.

Accelera il metabolismo e regola la glicemia: ecco la tisana ai semi di lino

Le tisane hanno spesso assunto un ruolo di grande importanza per numerose culture, ma anche nelle prime forme di medicina. Il ruolo “terapeutico” persiste tutt’oggi e le tisane sono spesso considerate come delle bevande benefiche per stimolare il nostro organismo ma anche per migliorare alcune patologie e condizioni.

Il potere delle tisane

La funzione più comune è quella di stimolare il metabolismo e rilassare l’organismo, ma ad oggi esistono un’infinità di tisane che riescono ad avere effetti anche molto specifici sul corpo umano. Anche una condizione particolarmente diffusa come può essere la glicemia alta, ossia i livelli di glucosio che tendono ad “alzarsi” in maniera più importante rispetto al normale.

Spesso la glicemia è associata al diabete, o meglio alla forma più diffusa tra gli adulti di diabete, la variante di tipo 2.

Accelera il metabolismo e regola la glicemia: ecco la tisana ai semi di lino

Quando devono agire sul benessere dell’organismo, siamo soliti optare per prodotti semplici, senza particolari composizioni ed in molti casi sono le ricette più antiche a dare maggior fiducia.

Tra le tante “tisane della nonna”, spicca quella con i semi di lino, una pianta particolarmente versatile e pregiata, nonchè estremamente “preziosa” fin dai tempi antichi. Il lino infatti ha capacità antiossidanti ed antibatteriche, e oltre a regolarizzare il metabolismo riescono a tenere a bada gli zuccheri del sangue.

Per prepararla è sufficiente un bicchiere d’acqua, 30 grammi di semi di lino in polvere ed un po’ di succo di frutta senza zuccheri aggiunti, a piacere.

Dopo aver miscelato acqua e semi di lino, la mistura dovrà “riposare” per la notte, il giorno dopo potrà essere utilizzata con l’aggiunta del succo di frutta.

Tisana ai semi di lino, la ricetta da fare a casa per accellerare il metabolismo e abbassrae la glicemia

Come bevanda

Può essere bevuta a caldo, andando a svolgere un'azione antinfiammatoria nei confronti di intestino, mucose e vie urinarie: risulta ad esempio utilissimo in caso di gastrite e colite; non solo, può essere anche un utile rimedio naturale per depurare e disintossicare l’organismo e risolvere problemi di reflusso gastrico e cattiva digestione, specialmente dopo le abbuffate delle feste

La si può anche bere a freddo; in questo modo costituisce un ottimo lassativo naturale, tanto che è un rimedio consigliato alle donne incinte, in quanto totalmente privo di effetti collaterali.

Come infuso assunto con regolarità, può rappresentare un rimedio efficace per perdere peso in modo naturale, da integrare ovviamente in una dieta varia ed equilibrata, ricca di frutta, verdura e fibre, fondamentali per garantire il benessere dell'intestino.